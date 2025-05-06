Banka hesabınızı düzenli kullanıyorsanız 100 bin TL ödenecek!

Düşük faiz oranları ve esnek ödeme planlarıyla dikkat çeken bu kampanya, acil nakit ihtiyacı duyan bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Banka, müşteri sadakatini ödüllendirerek maddi rahatlık sağlamayı hedefliyor.

Kimler Başvurabilir?

İş Bankası’nın kredi kampanyasına başvurabilmek için öncelikle banka müşterisi olmanız gerekiyor. Bunun yanı sıra, hesabınızda düzenli işlem yapıyor olmanız ve belirli bir gelir kaynağına sahip olmanız şart. Ayrıca, yüksek kredi notuna sahip ve geçmişte ödeme problemi yaşamamış olan kişiler, öncelikli olarak değerlendirilecektir. Sigortalı çalışanlar, serbest meslek sahipleri ve emekliler de bu kredi imkanından faydalanabilecek gruplar arasında yer alıyor.

Başvuru için kimlik belgesi, gelir belgesi ve banka tarafından talep edilen diğer destekleyici belgeler gerekecek.

Başvuru Süreci Nasıl İşliyor?

Başvuru süreci oldukça basit. İş Bankası müşterileri, şubeye gitmeden başvurularını "İşCep" mobil uygulaması veya internet bankacılığı üzerinden yapabiliyor. Başvuru formunda kişisel bilgiler ve gelir durumu beyan edildikten sonra, onay süreci oldukça hızlı ilerliyor. Onaylanan kredi tutarı, doğrudan başvuru sahibinin İş Bankası hesabına aktarılıyor ve hızla kullanılabiliyor.

Kredi Şartları ve Esnek Ödeme Planı

100.000 TL'ye kadar kredi, 12 ila 60 ay arasında değişen vade seçenekleriyle geri ödenebiliyor. Aylık taksitler, kredi tutarına ve tercih edilen vade süresine göre esnek bir şekilde ayarlanabiliyor. Örneğin, 36 ay vadeli kredi kullanan bir müşterinin aylık ödemesi yaklaşık 3.500 TL olacak. Ayrıca, banka ilerleyen dönemlerde ödeme planında değişiklik yapma imkanı sunuyor, böylece gelirdeki ani değişiklikler göz önünde bulundurularak ödeme koşulları esnetilebiliyor.