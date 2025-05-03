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Banka hesabında 1 kuruş bile olan dikkat; Bu paralar siliniyor

Bankalarda uzun süredir işlem yapılmayan hesaplar TMSF’ye devrediliyor! Son tarih 15 Haziran 2025. Hesap kontrolü için detaylar bu haberde.

Banka hesabında 1 kuruş bile olan dikkat; Bu paralar siliniyor

Bankalarda uzun süredir işlem yapılmayan hesaplara dair kritik uyarı geldi. Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank gibi kamu bankaları, 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 62. maddesi kapsamında harekete geçti. Zaman aşımına uğrayan hesaplar 15 Haziran 2025’e kadar sahipleri tarafından kontrol edilmezse, bakiyeleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na (TMSF) devredilecek.


10 Yıl İşlem Yapılmazsa Haklar Kayboluyor 📉

Mevduat, emanet ve katılım fonu hesaplarında 10 yıl boyunca hiçbir işlem yapılmaması durumunda hesap sahibinin hakları sona eriyor. Bu durum yalnızca yüksek meblağlar için değil; içinde 1 TL bulunan hesaplar için dahi geçerli!

Banka hesabında 1 kuruş bile olan dikkat; Bu paralar siliniyor


Listeler Banka Sitelerinde Yayınlandı 🌐

Ziraat Bankası, VakıfBank ve Halkbank, işlem yapılmayan hesapların isimlerini internet sitelerinde yayımladı.

📌 Listeler 4 ay boyunca erişime açık kalacak.

📌 50 TL ve üzeri bakiyesi olan hesap sahiplerine yazılı bildirim gönderilecek.

📌 50 TL altındaki hesaplara ise bildirim yapılmayacak.


Yatırım Hesapları da Kapsamda 📊

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu’na göre, yatırım hizmetlerinden doğan alacaklar da zamanaşımı kapsamında. 10 yıl boyunca hiçbir talep veya işlem yapılmamışsa bu varlıklar da Yatırımcı Tazmin Merkezi’ne (YTM) gelir olarak kaydedilecek.

Banka hesabında 1 kuruş bile olan dikkat; Bu paralar siliniyor


Neden Zaman Aşımı Uygulaması Var? 🤔

Zaman aşımı uygulaması, finansal sistemde şeffaflığı artırmayı ve kullanılmayan varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyor. Miras kalan ya da unutulan hesaplar nedeniyle doğabilecek mağduriyetlerin önüne geçmek için vatandaşların uyarılar dikkate alması hayati önem taşıyor.


Uzman Uyarısı: “Banka Hesabınızı Hemen Kontrol Edin!” 🔍

Bankacılık uzmanları, olası hak kayıplarını önlemek adına tüm vatandaşların bankalarla iletişime geçerek hesaplarını kontrol etmesi gerektiğini vurguluyor. Özellikle çok eski hesaplar veya miras kalan varlıklar risk altında olabilir.


Ne Yapmalısınız? ✅

📅 15 Haziran 2025 tarihine kadar
🏦 İlgili banka şubesine
🪪 Geçerli kimlik belgesiyle başvurarak
💼 Hesabınızı aktif hale getirin ya da talepte bulunun.

Kaynak: Gazeteoku.com

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