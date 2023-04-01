Banka banka YENİ liste yayınlandı! Nisan ayı emekli promosyon ücretleri uçtu! İşte en yüksek promosyon veren bankalar

EYT düzenlemesi ve en düşük emekli maaşına yapılan zamların ardından bankalardan da yeni ataklar gelmeye devam ediyor. emekli müşterilerine promosyon ödemesi yapan bankalar, 1 Nisan 2023 tarihi itibariyle promosyon ödemelerine güncelleme yaptı. müşteri kazanmak için birbiriyle yeniden rekabete giren bankaların yeni promosyon ücretleri listesi belli oldu. peki en yüksek promosyon veren banka hangisi? Hangi banka daha yüksek emekli promosyonu ödüyor? İşte nisan ayı banka banka emekli promosyon ücretleri…

Bankaların emekli banka promosyonları EYT yasasının yürürlüğe girmesi hem de en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıkması ile birlikte artmaya başladı. Özelliklerini nisan ayında beklenen promosyon artışı bankalar tarafından peş peşe açıklanıyor. Birçok banka 1 Nisan 2023 tarihi itibarıyla yeni zamlı promosyon listelerini yayınlamaya başladı. Peki en yüksek emekli promosyonu veren banka hangisi? emekli banka promosyon ücretleri kaç TL oldu? Nisan ayı banka banka emekli promosyon ücretleri haberimizde…

BANKALAR NİSAN AYI PROMOSYON ÜCRETLERİNİ GÜNCELLİYOR

Sosyal Güvenlik Kurumu ve bankalar arasında yapılan anlaşma gereğince 2017 yılından bu yana milyonlarca Emekliye banka promosyonu ödemesi yapılıyor. Özellikle geçtiğimiz yıl Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan ciddi artışlar sonrası emekliye ödenen Banka promosyonlarında da büyük bir rekabet başlamıştı. bankalar emeklileri maaş müşterisi yapabilmek adına birbiriyle yarış haline girerken promosyon ücretleri de 7.500 TL'ye kadar yükseldi. Sosyal Güvenlik Kurumu geçtiğimiz Kasım ayında 19 banka ile yeniden masaya oturarak promosyonda taban ve tavan uygulamalarını güncelledi. Buna göre 5000 TL'ye kadar promosyon tavanı uygulaması yapıldı.

NİSAN AYI BANKALARIN PROMOSYON ÜCRETLERİ

Her 6 ayda bir emekli maaşlarına yapılan zamlara göre bankalarda promosyon ücretlerini güncellemeye devam ediyor. Ancak nisan ayında bankalar için yeni gelişmeler yaşandı. Hem EYT Yasası yürürlüğe girdi ve bu yasa ile birlikte 2 milyondan fazla kişi emekli olma hakkını elde etti hem de en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye yükseldi. Bu durumda bankalarda promosyon ücretlerinde güncellemeye gitti. Peki, nisan ayı güncel banka promosyonları ne kadar oldu? İŞTE banka banka nisan ayı güncel emekli promosyon ücretleri:

Kamu bankaları olan ve çok sayıda emekli müşterisi bulunan Ziraat Bankası VakıfBank ve Halkbank en düşük emekli promosyonunu veren bankalar oluyor. 3 kamu bankasının emekliye verdiği promosyon ücretleri 3200 TL ile 5000 TL arasında değişiyor. maaş aralığına göre promosyon ödemesi yapılıyor.

Nisan ayı en yüksek promosyon veren bankalar arasında liderliği ise Denizbank elinde bulunduruyor. DenizBank'ın nisan ayı promosyon ücretleri şu anda 10.000 TL'ye kadar yükseldi.

Yine emekleri yüksek promosyon fırsatları sunan bankalardan Finansbank ise nisan ayı itibariyle 8000 TL Maaş promosyonu ödemesi yapıyor. Finansbank promosyon ödemesi ek ödemelerle birlikte 10.000 TL'ye kadar yükseliyor.

Yapı Kredi Bankası'nın 3 yıllık taahhüt sözleşmesi karşılığında SSK bağ-kur ve memur emeklisine nisan ayında ödeyeceği promosyon ise 8.500 TL oldu. Buna ek olarak ödeme talimatı veren emekliye Yapı Kredi'den 1500 TL de hediye fırsatı var.

Garanti Bankası'nın nisan ayı promosyon ücretleri de güncellendi. maaşını taşıyan emekliye Garanti Bankası'ndan sunulacak net promosyon 2500 TL olurken ek kampanyalarla birlikte 2.000 TL'de hediye para fırsatı sunulacak.

Türkiye İş Bankası da Nisan ayında yüksek promosyon fırsatları ile öne çıkıyor. İş Bankası'nın SSK bağ-kur memur emeklisi için ödeyeceği net promosyon 10.000 TL oldu.

Akbank promosyon ücretleri de güncellendi. banka emekliye 7500 TL'ye Varan promosyon fırsatına ek kredi kartı kullanımında hediye para da veriyor.

ING Bank ve TEB'de en yüksek promosyon veren bankalar olarak 10.000 TL'ye Varan promosyon fırsatını Emeklilerle buluşturuyor.