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Banka banka tarifeler geldi; Emeklilere 21.000 TL'lik Ocak piyangosu!

Ocak ayı itibarıyla emekliler, bankaların maaş promosyon kampanyalarına odaklanmış durumda.

Banka banka tarifeler geldi; Emeklilere 21.000 TL'lik Ocak piyangosu!

Bankalar, emeklilere yönelik cazip promosyon teklifleriyle maaşlarını taşımalarını teşvik ediyor. İşte Ocak 2025 itibarıyla bankaların sunduğu güncel promosyon fırsatları ve detaylar:


Bankaların Emekli Maaş Promosyon Kampanyaları

1. Akbank

Maaşını Akbank’a Taşı, 17.500 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı!

Ana Promosyon: 15.000 TL
Ekstra Avantaj: 2.500 TL chip para
Toplam Promosyon: 17.500 TL
Başvuru için: Akbank Mobil veya şubelerden işlem yapılabilir.

2. Garanti BBVA

Garanti BBVA’dan 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!

Ana Promosyon: 15.000 TL
Ekstra Avantaj: Banka müşterilerine özel kredi ve ek hizmetler.
Başvuru için: Garanti BBVA Mobil uygulaması veya şubeler kullanılabilir.

Banka banka tarifeler geldi; Emeklilere 21.000 TL'lik Ocak piyangosu!

3. DenizBank

DenizBank’tan Emeklilere 20.000 TL’ye Varan Promosyon!

Ana Promosyon: 20.000 TL
Ekstra Avantaj: Emeklilere özel indirimli kredi ve bankacılık hizmetleri.
Başvuru için: Şubelere başvuru yapılabilir veya müşteri temsilcisi ile iletişime geçilebilir.

4. Türkiye İş Bankası

İş Bankası’ndan 12.000 TL’ye Varan Promosyon ve Ekstra Avantajlar!

Ana Promosyon: 12.000 TL
Ekstra Avantaj: Maximum kartları aidatsız kullanım fırsatı.
Başvuru için: İşCep uygulaması veya İş Bankası şubeleri üzerinden işlem yapılabilir.

5. QNB Finansbank

QNB Finansbank’tan 16.200 TL’ye Varan Promosyon ve Özel İndirimler!

Ana Promosyon: 15.000 TL
Ekstra Avantaj: QNB Emekli kredi kartında yıllık 1.200 TL indirim.
Başvuru için: Şubeler veya QNB Mobil üzerinden başvuru yapılabilir.

Banka banka tarifeler geldi; Emeklilere 21.000 TL'lik Ocak piyangosu!

6. TEB (Türk Ekonomi Bankası)

TEB’den 21.000 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı!

Ana Promosyon: 12.000 TL
Ekstra Avantaj: 9.000 TL ek promosyon, avantajlı sigorta paketleri.
Başvuru için: TEB şubeleri veya internet bankacılığı kanalları kullanılabilir.

Emekli Maaş Promosyonu Nasıl Alınır?

Emekli maaş promosyonlarından yararlanmak için öncelikle maaşınızı taşımayı planladığınız bankayı seçmelisiniz. Bankalar genellikle 3 yıl boyunca maaş taşıma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapar. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden veya ilgili bankanın şubelerinden kolaylıkla yapılabilir.


Kaynaklar:

Akbank Resmi Web Sitesi

Garanti BBVA Resmi Web Sitesi

DenizBank Resmi Web Sitesi

Türkiye İş Bankası Resmi Web Sitesi

QNB Finansbank Resmi Web Sitesi

TEB Resmi Web Sitesi

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