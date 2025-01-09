Banka banka tarifeler geldi; Emeklilere 21.000 TL'lik Ocak piyangosu!

Bankalar, emeklilere yönelik cazip promosyon teklifleriyle maaşlarını taşımalarını teşvik ediyor. İşte Ocak 2025 itibarıyla bankaların sunduğu güncel promosyon fırsatları ve detaylar:
Bankaların Emekli Maaş Promosyon Kampanyaları
1. Akbank
Maaşını Akbank’a Taşı, 17.500 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı!
Ana Promosyon: 15.000 TL
Ekstra Avantaj: 2.500 TL chip para
Toplam Promosyon: 17.500 TL
Başvuru için: Akbank Mobil veya şubelerden işlem yapılabilir.
2. Garanti BBVA
Garanti BBVA’dan 15.000 TL’ye Varan Nakit Promosyon!
Ana Promosyon: 15.000 TL
Ekstra Avantaj: Banka müşterilerine özel kredi ve ek hizmetler.
Başvuru için: Garanti BBVA Mobil uygulaması veya şubeler kullanılabilir.
3. DenizBank
DenizBank’tan Emeklilere 20.000 TL’ye Varan Promosyon!
Ana Promosyon: 20.000 TL
Ekstra Avantaj: Emeklilere özel indirimli kredi ve bankacılık hizmetleri.
Başvuru için: Şubelere başvuru yapılabilir veya müşteri temsilcisi ile iletişime geçilebilir.
4. Türkiye İş Bankası
İş Bankası’ndan 12.000 TL’ye Varan Promosyon ve Ekstra Avantajlar!
Ana Promosyon: 12.000 TL
Ekstra Avantaj: Maximum kartları aidatsız kullanım fırsatı.
Başvuru için: İşCep uygulaması veya İş Bankası şubeleri üzerinden işlem yapılabilir.
5. QNB Finansbank
QNB Finansbank’tan 16.200 TL’ye Varan Promosyon ve Özel İndirimler!
Ana Promosyon: 15.000 TL
Ekstra Avantaj: QNB Emekli kredi kartında yıllık 1.200 TL indirim.
Başvuru için: Şubeler veya QNB Mobil üzerinden başvuru yapılabilir.
6. TEB (Türk Ekonomi Bankası)
TEB’den 21.000 TL’ye Varan Promosyon Fırsatı!
Ana Promosyon: 12.000 TL
Ekstra Avantaj: 9.000 TL ek promosyon, avantajlı sigorta paketleri.
Başvuru için: TEB şubeleri veya internet bankacılığı kanalları kullanılabilir.
Emekli Maaş Promosyonu Nasıl Alınır?
Emekli maaş promosyonlarından yararlanmak için öncelikle maaşınızı taşımayı planladığınız bankayı seçmelisiniz. Bankalar genellikle 3 yıl boyunca maaş taşıma taahhüdü karşılığında promosyon ödemesi yapar. Başvuru işlemleri e-Devlet üzerinden veya ilgili bankanın şubelerinden kolaylıkla yapılabilir.
Kaynaklar:
Akbank Resmi Web Sitesi
Garanti BBVA Resmi Web Sitesi
DenizBank Resmi Web Sitesi
Türkiye İş Bankası Resmi Web Sitesi
QNB Finansbank Resmi Web Sitesi
TEB Resmi Web Sitesi