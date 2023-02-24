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Banka banka liste yayınlandı! Emekliye 12 bin TL ek maaş verilecek, duymayan kalmasın

5500 TL ve üstü maaş alan emekliler müjde. Mart ayında emekli maaş promosyonu 12.000 TL oluyor. banka banka yeni güncel promosyon listesi yayınlandı.

Banka banka liste yayınlandı! Emekliye 12 bin TL ek maaş verilecek, duymayan kalmasın

Bankalar, 2017 yılından bu yana emekli maaşını taşıyan ve 3 yıl boyunca kendisinden alma sözü veren emekliye Maaş promosyonu ödüyor. Emekli maaş promosyonu tek seferde hesaplara yatıyor. 2022 yılında promosyon konusunda rekabet Bir hayli kızıştı. milyonlarca emekleyip potansiyel Müşteri gibi gören bankalar Her geçen gün daha da yüksek promosyon ücretleri ile karşımıza çıkmaya devam ediyor. Mart ayına doğru geri sayım başlarken emekli promosyon rakamları da güncelleniyor.

Banka banka mart ayı emekli promosyon listesi yayınlandı. Bankalar bu defa rakamları iyice yükseltiyor rekabet yeniden kızışıyor. gelen ilk bilgilere göre bazı bankalar Mart ayında 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi yapmaya hazırlanıyor. Promosyon ödemesi için tek bir koşul bulunuyor. Maaşınızı taşımak ve 3 yıl boyunca aynı bankadan almak için Taahhütname imzalamak. Bu şartı yerine getiren SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi tüm emekliler ödeme alabiliyor. emekli promosyon ödemeleri ile ilgili son dakika duyurularını sizler için Araştırdık. işte güncel mart ayı emekli promosyon ücretleri…

MART AYINDA PROMOSYON 12.000 TL'YE YÜKSELİYOR

Türkiye'de yaşayan 14 milyona yakın emekli vatandaş ek gelir elde etmek amacıyla bankaların promosyon ücretlerini yakından takip ediyor. Geçtiğimiz Temmuz ayından bu yana bankalar arasında Maaş promosyonu konusunda ciddi bir rekabet yaşanıyor. emekli maaş müşterisi yapabilmek ve müşteri potansiyelini büyütmek isteyen bankalar Şubat ayında 8000 TL'ye kadar promosyon fırsatı sunmuştu. Fakat Mart ayı için hesaplar değişiyor. Mart ayında emekliye ödenecek promosyonun 12.000 TL'ye kadar yükseleceği tahmin ediliyor.

Hem özel bankalar hem de kamu bankaları şimdiden güncelleme üzerinde çalışmaya başladı. Şu anda net bir duyuru yapılmadan ancak 1 Mart tarihinden itibaren güncel promosyon tutarlarının açıklanması bekleniyor.

MAAŞ ARALIĞINA GÖRE PROMOSYON VERİLİYOR

Bankalardan Emekli promosyonu almak için bazı şartlar bulunuyor. Genellikle bankaların ortak şartı ise maaşınızı taşımak ve 3 yıl boyunca aynı bankadan alma taahhüdü vermek. taahhüt sözleşmesini imzalayan emekliler gün içinde banka hesaplarından ödeme alabiliyor. Bunun yanı sıra bankalar promosyon ücretlerini maaş aralığına göre hesaplıyor. yani 5.500 TL'den başlayan emekli maaşı üzerinden verilen promosyon ödemeleri Şu an için bankalarda 3000 ile 8000 TL arasında değişiyor. özel bankalar bu konuda biraz daha Bonkör davranırken kamu bankalarının verdiği promosyon bir miktar düşük kalıyor. Ancak kamu bankalarının da Mart ayından itibaren elini taşın altına koyacağı tahmin ediliyor.

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