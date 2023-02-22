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Banka açıkladı! Sadece başvuru yapanlara 100 TL ödeme verilecek!

Banka açıkladı! Sadece başvuru yapanlara 100 TL ödeme verilecek! İşte 100 TL ödeme detayları...

Banka açıkladı! Sadece başvuru yapanlara 100 TL ödeme verilecek!

Bankalar sık sık müşterileri için ekstra kampanyalar çıkarır oldu. Ekonomik durgunluğunda verdiği sebeplerle birçok banka müşterileri için yarış halinde. Hem müşteri çekmek hem de müşteriler için cezbedici olmak adına yeni kampanyaları açıklıyorlar. Kamu bankalarının ve özel bankaların sık sık yaptığı açıklamalarda promosyon, hediye çeki, harcadıkça kazan ve benzeri birçok kampanya mevcut. 


Kuveyt Türk ise vatandaşlara cep harçlığı gibi bir kampanya çıkardı. Yeni hesap oluşturan müşterilerine 100 TL hediye çeki verileceğini açıkladı.  


Kuveyt Türk müşterisi olanlara 


Müşteri çekme rekabeti tüm hızıyla sürerken, Kuveyt Türk farklı bir kampanya ile kendini gösterdi. Mobil uygulaması üzerinden Kuveyt Türk müşterisi olan kişilere, çiftçilere ve şahıs firması hesapları da olmak üzere kampanyasını duyurdu. Hesabı açan vatandaşlara 100 TL ödeme yapacak. 


Bu 100 TL ödemeyi almak için ise açılan hesaba 100 TL yatırılması ve harcaması yapılmalıdır. Ardından hediye çekinizi de kullanabilirsiniz. Kuveyt Türk’ün başlattığı bu kampanya yalnızca şubat ayının sonuna kadar devam edecek. Kuveyt Türk mobil uygulamasından ayrıntılı bilgiler verilmektedir. 

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