Bank kartınızla ATM’den alacağınız ödemeler yükseldi! Bankalar açıkladı!

Vatandaşların her biri çeşitli nedenlerle maddi sıkıntılar yaşayabiliyor. Enflasyonun yükseldiği ve alım gücünün gittikçe düştüğü şu dönemde acil ihtiyaçlar için kenarda parası olmayan ya da gelir seviyesi düşük olan veya hali hazırda borç ödeyen birçok vatandaş zor günler yaşıyor. İşte bununla ilgili bankalar devreye girdi ve vatandaşlara yardımcı oluyor.



Acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için 90 bin TL’ye kadar ödeme yapılacak. İhtiyacı olan kişilerin başvurması üzerine onaylanır onaylanmaz para hesaplara yatacak. Bankaların hazırladığı kampanyalardan faydalanarak 90.000 TL’ye kadar nakit ihtiyacınızı karşılamak mümkün. İşte 24 ay ve üzeri vade imkanları ile Yapı Kredi Bankası ve Garanti Bankası vatandaşlara ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı.



Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi başvurusu



Yapı Kredi Bankası’na başvuru yapmanız halinde alacağınız ihtiyaç kredisi miktarı 90000 TL’ye kadar çıkıyor. Şubat ayı sonuna kadar devam eden kampanya kapsamında kendi bankasından kredi almak isteyen vatandaşlara en az 24 ay vade imkanı sunuluyor.



Yapı Kredi Bankası kredi başvurusu ise 7 gün 24 saat internet bankacılığı veya mobil uygulama üzerinden veyahut size en yakın olan şube aracılığıyla yapılabilmektedir. Yapı Kredi Bankası ihtiyaç kredisi SMS ile başvuru yapmak isteyen kişilerin de 4411 numarasına T.C. kimlik, aylık gelir ve doğum tarihini yazması yeterlidir. Başvurunun onaylanması anıyla 90000 TL’ye varan kredi ise hesabınızda bulunuyor. İstediğiniz zaman kullanabilirsiniz.



Garanti Bankası kredi başvurusu



Garanti Bankası kredi başvurusunda bulunmak isteyen kişiler ise çok kolay şekilde işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Tek yapacağınız internet bankacılığı işlemleri ya da mobil uygulama üzerinden başvuruda bulunmaktır. En yakın Garanti Bankası şubesine giderek de işlemlerinizi kolayca hallederek en az 24 ay taksit ile 900000 TL’ye varan kredinizi anında çekebilirsiniz.