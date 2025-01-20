Bakanlıktan yeni destek; 22.104 TL'ye ek 3.225 TL para dağıtılacak!

Bu proje kapsamında, dar gelirli ailelere hem iş fırsatları sunulacak hem de maddi yardım sağlanacak. Bu sayede Türkiye’deki sosyal yardım alan vatandaş sayısının azaltılması ve ailelerin kendi ekonomik gücüne kavuşması hedefleniyor. İşte yeni destek programının detayları!

Bakanlık İhtiyaç Sahiplerini Tespit Ediyor

📌 Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düzenli olarak sosyal yardım alan veya gelir seviyesi düşük olan aileleri belirleyerek yeni bir çalışma başlattı.

Bu çalışma kapsamında:

✔ Sosyal yardım alan aileler tespit edilecek.

✔ Hane halkının ekonomik durumlarını iyileştirmek için adımlar atılacak.

✔ 18-55 yaş arasındaki bireyler özel olarak değerlendirilecek.

✔ Çalışmasına engel bulunmayan bireyler için istihdam desteği sağlanacak.

Vefat Yardımı Programı ile Maddi Destek Sağlanıyor

Bakanlık tarafından sunulan bir diğer destek ise Vefat Yardımı programı. 3294 sayılı Kanun kapsamında, belirlenen kriterleri taşıyan aileler tek seferlik nakit desteğinden faydalanabilecek.

📌 Kimler faydalanabilir?

✔ 15 Nisan 2022 ve sonrası yakınlarını kaybeden ihtiyaç sahibi aileler.

✔ Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına kayıtlı haneler.

📌 Başvuru için gereken belgeler:

✔ Kimlik belgesi.

✔ Vefat eden kişiye ait Ölüm Belgesi (Başvuru şahsen yapılıyorsa).

📌 Vefat Yardımı Tutarı:

💰 3.225,46 TL (Ödeme tek seferliktir).

📌 Başvuru süreci:

Belediyelerden alınan vefat listeleri ile belirlenen aileler otomatik olarak sisteme dahil edilir.

İŞKUR ile Ortak İstihdam Programı Başlatıldı!

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yeni bir istihdam programı başlatıldı.

📌 Programın amacı:

✔ İhtiyaç sahibi hanelerde bulunan çalışabilir bireylerin iş gücüne kazandırılması.

✔ Ailelerin gelir seviyelerinin yükseltilmesi.

✔ Sosyal yardıma bağımlılığın azaltılması.

📌 Nasıl işleyecek?

1️⃣ İhtiyaç sahibi hanelerde bulunan bireyler İŞKUR’a bildirilecek.

2️⃣ İŞKUR, bu bireylere özel danışman atayarak iş bulma sürecini yönetecek.

3️⃣ İş görüşmeleri ayarlanarak kişilerin en uygun işe yerleştirilmesi sağlanacak.

Bu sayede, iş bulma süreci hızlanacak ve vatandaşlar hızlıca gelir elde etmeye başlayacak.

İşe Girenler En Az 22.104 TL Maaş Alacak!

İŞKUR yönlendirmesiyle işe giren vatandaşlar en az asgari ücret kadar maaş alacak.

✔ 2025 yılı asgari ücret: 22.104 TL

✔ Sigortalı iş imkânı sunulacak.

✔ Ailelerin sosyal güvenceleri sağlanacak.

✔ Daha iyi yaşam koşulları sunulacak.

Bu proje sayesinde dar gelirli aileler sadece geçici yardımlarla değil, kalıcı istihdam çözümleriyle de desteklenecek.

👉 Daha fazla bilgi ve başvuru için:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Resmi Sitesi