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Bakanlıktan tadilat yardımı açıklaması! 35.000 ila 300.000 TL arası hane onarım, yapım yardımı!

Bakanlıktan tadilat yardımı açıklaması! 35.000 ila 300.000 TL arası tadilat, büyük onarım ve yapım yardımı yapılacak! İşte hane tadilat, onarım ve yapım programının tüm detayları...

Bakanlıktan tadilat yardımı açıklaması! 35.000 ila 300.000 TL arası hane onarım, yapım yardımı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, vatandaşlara ve hanelere sık sık yardım projeleri hazırlayarak destek olmaktadır. Doğum, çocuk, vefat, yetim yardımlarından yakacak, yiyecek, barınmaya kadar birçok sosyal yardım programı hazırlamaktadır. Dar gelirli ailelerin, ihtiyaç sahiplerinin faydalanması ve temel ihtiyaçlarını rahatça karşılayarak sosyal anlamda rahat etmesi çoğunlukla sosyal yardım programlarının temel amacıdır.  


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın açıklamış olduğu barınmaya dair olan sosyal yardım projesi de yine aynı amaçları taşımaktadır. Hanelerin bakımlarının, tadilat ve onarımları ile yapımlarının sağlanabilmesi için vatandaşlar bu sosyal yardım projesi ile desteklenmektedir. Peki, hane tadilat sosyal yardımından kimler yararlanabilir? Hane tadilat ve onarım sosyal yardım şartları nelerdir? İşte hane tadilat ve onarım, yapım sosyal yardım programına dair tüm detaylar... 


HANE TADİLAT, YAPIM VE ONARIM SOSYAL YARDIM MİKTARI 


Hane tadilat, yapım ve onarım için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bazı koşullar çerçevesinde ödeme desteğinin ne kadara kadar olacağı belirlenmektedir. 35 bin TL ile başlayıp 300 bin TL’ye kadar ihtiyacı olan vatandaşlara hane tadilat sosyal yardımı Aile Bakanlığı tarafından sağlanmaktadır.  


Yardım için belirlenen şartlar çerçevesinde hane onarımları için 35 bin TL ile 100 bin TL aralığında bir ödeme yapılmaktadır. Prefabrik ev yapılması durumunda ise hane yapım sosyal yardım desteği 200 bin TL kadar olmaktadır. Eğer betonarme ise hane yapım sosyal yardımında destek miktarı 300 bin TL’ye kadar sağlanmaktadır.  


HANE ONARIM, TADİLAT VE YAPIM SOSYAL YARDIMI ŞARTLARI 


Hane onarım ve yapım sosyal yardımından faydalanmak isteyen vatandaşların başvuru yapabilmesi için öncelikle 18 yaşından büyük olması ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekmektedir. Bununla beraber öncelikle engelli, yaşlı, dul, tek ebeveynli aile benzeri özel durumu olanlar destekten yararlanmaktadır. Ayrıca evi oturulmayacak durumda olan, sağlıksız evde yaşayanlar için ev bakımı, onarımı, prefabrik olarak ya da betonarme olarak yapımı, ev eşyası alımı gibi noktalarda ödeme desteği sağlanmaktadır. 


Hane onarım sosyal yardım projesinden faydalanmak isteyen hanenin kişi başına geliri ise güncel asgari ücretin 3’de 1’i oranında olmalıdır. Son olarak ise sosyal yardım programından faydalanılacak evin ya da arsanın tam hisseli tapusuna sahip olmak gerekmektedir. Bu doğrultularda vatandaşlar e-devlet üzerinden Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardım programına başvuru yapabilmektedir. 

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