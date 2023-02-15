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Bakanlıktan net açıklama geldi! 700, 810, 1150 TL ödemeler karşılıksız yapılacak!

Bakanlıktan net açıklama yapıldı! 700, 810, 1150 TL karşılıksız ödemeler yapılacak! Karşılıksız devlet destekli ödeme detayları...

Bakanlıktan net açıklama geldi! 700, 810, 1150 TL ödemeler karşılıksız yapılacak!

Maddi anlamda zor zamanlardan geçilen bu dönemlerde devlet vatandaşların sosyal yardımlar ile yanında yer alıyor. Birçok konuda devlet destekli sosyal yardım kampanyaları yapılırken şimdi de bu destek ödemeleri vatandaşların hesaplarına yapılmaya başlandı. Enflasyonun çok hızlı biçimde yükselmesi vatandaşın alım gücünü düşürmüşken dar gelirli ailelere sosyal yardım destekleri ilaç gibi geldi.  


Kira yardımını kimler alabilir? 


Devlet destekli sağlanan kira yardımı ödemelerinden ihtiyaç sahibi aileler faydalanabilmektedir. Kira yardımı başvurularını vatandaşlar belediyeler aracılığıyla gerçekleştirmektedir. Ödemeler yapılırken valilik üzerinden gerçekleştirilmektedir. Kiracı olan ve maddi durumu kötü olan aileler için yapılan kira desteği ödemesinde miktar illere göre farklılık göstermektedir. En çok büyükşehirlerde ikamet eden kiracılara kira desteği yapılmaktadır.  


İllere göre kira yardımı 


Kira yardımının yüksek olduğu yerler özellikle büyükşehirlerdir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kapsamında sağlanan kira yardımları kentlere göre şöyle şekillenmektedir: 


İzmir, Ankara ve İstanbul’da 1.150 TL 
Bursa, Konya, Adana, Antalya gibi illerde 1.085 TL 
Çanakkale, Zonguldak ve Tokat illerinde 905 TL 
Eskişehir, Erzurum, Mersin ve Sakarya illerinde 995 TL 
Düzce, Yozgat ve Şırnak illerinde kira yardımı 810 TL 
Bolu ve Bingöl illerinde ise 715 TL kira desteği sağlanmaktadır. 


Kira takviyelerinde tutarın 1.500 TL’ye kadar çıkabildiği bakanlık tarafından açıklanırken 1 sene boyunca ödemeler yapılmaktadır. Güncel kira yardımı 1500 TL olarak yapılırken 12 aylık vakitte 18 bin TL kadar ödeme gerçekleştirilmektedir. 

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