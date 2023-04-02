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Bakanlıktan açıklama, vatandaşlar evlerine kavuşacak! 100 metrekareye 1.250.000 TL devlet desteği!

Bakanlıktan açıklama, vatandaşlar evlerine kavuşacak! 100 metrekareye 1.250.000 TL devlet desteği! İşte ev sahiplerine devlet desteğinin detayları...

Bakanlıktan açıklama, vatandaşlar evlerine kavuşacak! 100 metrekareye 1.250.000 TL devlet desteği!

Kahramanmaraş’ta binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yüzbinlerce kişinin evsiz kaldığı depremden sonra bölgede kentsel dönüşüm çalışmaları için yeni bir proje oluşturuldu. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan kentsel dönüşüm paketinde her daireye 1 milyopn 250 bin TL ayrıldığı belirtildi.  


Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, katıldığı iftar yemeğinde açıklama yaptı. İstanbul Ümraniye Belediyesi Nikah Sarayı’nda gerçekleştirilen iftar yemeğindeki konuşmasın depremden sonraki çalışmalara değindi.  


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın deprem alanındaki konutların 1 senede biteceğinin sözünü verdiğini tekrar hatırlatan Bakan Nureddin Nebati, “Biz depremde zarar gören tüm konutları vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. En azından yaşanan evin konfor ve güvenliğini tekrar sağlamak için adım atıyor ve yaşamlarını idame ettirmeleri için tüm gayretimizi ortaya koyuyoruz. Çalışıyoruz, birlikte çalışacağız. Dua da edeceğiz.” ifadelerine yer verdi.  


100 METREKAREYE 1 MİLYON 250 BİN 


Bakan Nebati yaptığı açıklamalarda depremin sonuçlarının ağır olduğunu ve bunun için yaptıklarını şu sözlerle açıkladı:  


“Hızlı ve sağlam bir kentsel dönüşüm için ev sahibi olan vatandaşlarımızın cüzi faizler ile uzun vadeli ve 2 sene hiç ödenmeden kredi almasını sağladık. Daireler için 1 milyon 250 bin TL bütçe ayarladık. Her bir dairenin 100 metrekare maliyetini karşılayacak bir kredi sağladık. Belediye ile anlaşılan kentsel dönüşüme tabi evlerde oturanlar müteahhitlere vererek adadaki ya da arsadaki paydaşlar ile inşaatlarınıza başlayabilirsiniz.”  


MÜTEAHHİTLERE SESLENDİ 


Bakan Nureddin Nebati, müteahhitlere yönelik ise “Paketin ikinci noktasında müteahhitlere 250 milyon TL’ye kadar, iki aşamada 840 baz puana kadar Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın imkanları doğrultusunda kentsel dönüşümdeki binaları birlikte tekrar yapalım. Sizlere de kredi veriyoruz. Üçüncü olarak ise artık rezerv olan alanlar için ‘Yap, işlet, devret’ modelinde minimum 50 bin konut üretimi sağlayıp kiralama sistemi oluşturuyoruz.” açıklamasını yaptı. 


Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, açıklamasında belediyeler ile müteahhitlerin ve ev sahiplerinin işbirliğinin oluşmasıyla kentsel dönüşümün tüm illerde hızla  tamamlanabileceğini de belirtti. 

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