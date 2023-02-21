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Bakanlık şartları duyurdu! 7 gün içinde başvuru yapanlara 7500 TL geri ödemesiz kış desteği verilecek

Aile bakanı Twitter'dan kış desteği için açıklama yayınladı. 7500 TL kış desteği yardımı için başvuru süresi 28 Şubat'ta sona erecek.

Bakanlık şartları duyurdu! 7 gün içinde başvuru yapanlara 7500 TL geri ödemesiz kış desteği verilecek

Milyonlarca kişinin yararlandığı kış desteği ödemelerinde son dakika gelişmesi yaşandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Twitter hesabından 7500 TL kış desteği yardımına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Başvurular e-devlet üzerinden kabul edilecek. Son başvuru tarihi ise 28 Şubat 2023 olarak duyuruldu. Yani kış desteği almak isteyen vatandaşlar için sadece 7 gün başvuru süresi var. O tarihe kadar e-devlet üzerinden ya da sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından başvuru yapabilirsiniz.

Aile Bakanlığı 7500 TL kış desteği başvuruları belli oldu. Açıklamayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık Twitter hesabından gerçekleştirdi. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi kişilere PTT aracılığıyla ödenecek olan 7500 TL kış desteği başvuru şartları da tek tek açıklandı. Bu yardımdan yararlanmak için başvuru süresi 28 Şubat'ta sona erecek. O tarihe kadar başvuru işlemlerini yapanlar Mart ayında ödeme alabilecek. Peki, 7500 TL kış desteği başvurusu nasıl ve nereden yapılır? 7.500 TL kış desteği ödemesi nereden alınır? Aile Bakanlığı kış yardımı başvuru şartları ve detaylar haberimizde…

PTT ÜZERİNDEN YENİ YARDIM ÖDENECEK

Aile Bakanlığı yeni sosyal yardım ödemelerini duyurmaya devam ediyor. Aile bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada PTT üzerinden yeni kış desteği yardımı verileceğini duyurdu. Doğalgaz yardımı ve elektrik tüketimi desteği olarak ikiye ayrılan kış yardımı başvuruları e-devlet'ten yapılacak ödemeler ise PTT'den gerçekleştirilecek. Kara kış desteği olarak da bilinen bu yardımdan faydalanmak için şartlar bakanlık tarafından tek tek açıklandı.

PTT KIŞ YARDIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere devlet tarafından her ay düzenli sosyal yardım ödemeleri veriliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile de kış yardımı ödemesi yapılıyor. Kış yardımı alabilmek için hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Bu şarta uygun olanlar başvurularını e-Devlet'ten hızlıca tamamlayabiliyor. Kış desteği için başvuru yapabileceğiniz diğer bir adres ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları oluyor. TC kimlik kartınızla birlikte vakıflara giderek de hızlı şekilde başvurunuzu tamamlamanız Mümkün olacak.

ÖDEMEYİ T.C KİMLİK KARTINIZLA PTT'DEN ALABİLİRSİNİZ

Aile Bakanlığı 7500 TL kış desteği için başvuru şartlarını taşıyanlar başvurusu onaylanması halinde T.C kimlik kartları ile birlikte PTT şubelerine başvuru yapabilir. PTT şubelerinden ödeme almak için doğalgaz faturası ya da elektrik faturanızın da yanınızda bulunması gerekiyor. Faturası ile birlikte PTT şubelerine gidenler nakit olarak kış desteği ödemesini alabiliyor. Doğalgaz yardımı ödemeleri Kış ayları boyunca yani mayıs ayına kadar devam ederken elektrik tüketim desteği ödemeleri ise 12 ay boyunca sürüyor. Ödeme tutarı ise hane içindeki yaşayan Kişi sayısına göre belirleniyor.

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