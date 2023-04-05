Bakanlık net tarih verdi! Bayram ikramiyesi maaş günlerine göre

Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Tüm emeklilerin net tarihini merak ettiği bayram ikramiyesi ödemeleri tarihi netleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bayram ikramiyelerinin yatacağı tarihe açıklık getirdi. Peki, 2023 bayram ikramiyesi ödemeleri ne zaman yatacak? İşte emeklilerin bayram ikramiyesini hesaplarında göreceği tarih...



Son dakika açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldi. 2023 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorusuna cevap geldi. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği ve planlarını ona göre yapacağı ödemenin tarihi belli oldu. Peki, emekli bayram ikramiyesi ayın kaçında yatacak? Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?



2023 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman yatacak?



Ramazan Bayramı emekli ikramiyelerini bekleyen vatandaşlar sonunda müjdeli haberi aldı. Net tarih açıklaması Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan geldi. Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur’lu milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı ikramiyesini 14 – 19 Nisan aralığında hesaplarında bulacak. Ödeme günleri aylık tarihlerine göre şu şekilde olacak:



Maaşını ayın 17, 18, 19 ve 20’sinde alanlar için 14 Nisan’da yatacak.

Emekli aylığı 21, 22, 23’ünde yatanlar 15 Nisan’da ikramiyesini alacak.

Maaşını 24, 25 ve 26’sında alan emekliler içinse Ramazan Bayramı ikramiyesi 16 Nisan’da yatırılacaktır.



Bağ-Kur’lu olan ve 25, 26’sı ödemeleri yatanlar 17 Nisan tarihinde ödemesini alacakken 27 ve 28’inde maaşları yatan vatandaşlar ise 18 Nisan tarihinde ödemelerini alacaklar.



Emekli Sandığı’ndan yararlanan vatandaşlar içinse Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin yatırılacağı tarih 19 Nisan.



BAYRAM İKRAMİYESİNDEN KİMLER YARARLANACAK?



900 TL zam ile birlikte 2023 bayram ikramiyesi 2.000 TL oldu. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda 2 bin TL, toplamda 4.000 TL alacak olanlar ise şöyle: Ölüm aylığından yararlananlar, şehit yakını ve gaziler, vazife ve harp malulü olanlar ile er ve erbaşlar da SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı’ndan yararlananlar gibi bayram ikramiyesi alacaktır.



Bunlara ek olarak şampiyon sporcu olanlar, geçici köy koruculuğu görevi yapanlar, şeref aylığı yatanlar, İstiklal Savaşı, Kıbrıs ve Kore gazileri ile terörden zarar gören siviller ve yaşamanı kaybedenlerin yakınları da faydalanacaktır. Bayram ikramiyesi Mart ayında başvurusunu yapmış olan ve Nisan’da ilk maaşını alacak olan EYT’lilere de yatırılacaktır.