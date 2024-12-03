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Bakanlık Duyurdu! Zamlı 9077 TL ödeme 15 Aralık’ta hesapta

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, evde bakım hizmeti veren vatandaşlara yönelik sosyal yardım ödemelerine Aralık 2024’te de devam ediyor.

Bakanlık Duyurdu! Zamlı 9077 TL ödeme 15 Aralık’ta hesapta

Evde bakım maaşı olarak bilinen bu destek ödemeleri, belirlenen takvim doğrultusunda her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına aktarılıyor. Ödemeler PTT şubelerinden ya da Ziraat Bankası IBAN numaraları üzerinden alınabiliyor. Peki, Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri ne zaman başlıyor? İşte detaylar…

Aralık 2024 Evde Bakım Maaşı Ödeme Takvimi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın duyurduğu bilgilere göre, Aralık ayı evde bakım maaşı ödemeleri 15 Aralık’tan itibaren başlayacak. Ödemeler, her ilde farklı tarihlerde yapılacak ve 30 Aralık 2024’e kadar tamamlanacak. Vatandaşlar, ödeme sorgulamalarını e-Devlet sistemi üzerinden ya da PTT hesapları aracılığıyla gerçekleştirebilecek.

Yatan iller listesi, ödeme tarihine göre güncellenmekte ve bu liste her ay düzenli olarak Bakanlık tarafından paylaşılmaktadır. Aralık ayında da bu listenin 15 Aralık itibarıyla açıklanması bekleniyor.

Bakanlık Duyurdu! Zamlı 9077 TL ödeme


Evde Bakım Maaşı Alma Şartları

Evde bakım maaşı, bakıma muhtaç yaşlı, hasta veya engelli yakınlarının bakımını üstlenen ihtiyaç sahibi kişilere sağlanan önemli bir sosyal yardım. Ancak bu yardımdan yararlanabilmek için belirli şartların yerine getirilmesi gerekiyor:

Bakıma muhtaç kişinin tam teşekküllü bir hastaneden alınmış "Ağır Engelli" ya da sürekli bakım ihtiyacı olduğunu belgeleyen rapora sahip olması gerekiyor.
Hanede kişi başına düşen gelirin, brüt asgari ücretin üçte birinden az olması gerekiyor. Vatandaşlar başvurularını e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapabiliyor. Başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda ödeme süreci başlatılıyor.

Evde Bakım Maaşı Nasıl Alınır?

Evde bakım maaşı ödemeleri iki farklı yöntemle hak sahiplerine ulaştırılıyor:

Başvuru sırasında IBAN numarası bildirilmediyse ödemeler en yakın PTT şubesinden çekilebilir. Başvuru sırasında Ziraat Bankası’na ait IBAN numarası verilmişse, ödemeler doğrudan bu hesaba yatırılır. Hak sahipleri, ödeme takvimini ve sürecini e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayarak güncel bilgilere ulaşabilirler.


Kaynak: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı

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