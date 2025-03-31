Bakanlık Duyurdu! Karşılıksız 10.125 TL ödeme 15 Nisan’da hesapta

Evde bakım maaşı, devletin sosyal hizmetler alanında sunduğu önemli destek uygulamalarından biridir. Bu uygulama kapsamında, bakıma muhtaç bireylerin bakımını üstlenen yakınlara, aylık olarak maddi destek sağlanmaktadır. Böylece, engelli bireyin temel ihtiyaçlarının karşılanmasının yanı sıra, bakım hizmeti sunan kişilerin mali yükü de hafifletilmektedir.

Ödeme tarihleri illere göre farklılık gösterebilmektedir; ancak, genel uygulama her ayın 15’i ile 31’i arasında maaş ödemelerinin ilgili banka hesaplarına yatırılmasını öngörmektedir. Bu durum, ülke genelindeki farklı uygulama prosedürlerinin bir yansımasıdır.

Ödeme Sorgulama İşlemleri:

Evde bakım maaşınızın hesabınıza yatıp yatmadığını kontrol etmek için e-Devlet sisteminden yararlanabilirsiniz. T.C. kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet portalına giriş yaparak, “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” hizmetini kullanabilir ve ödeme durumunuza ilişkin detaylara ulaşabilirsiniz.