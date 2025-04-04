Bakanlık duyurdu; Hanelere aylık 8.045,11 TL, 9.194,41 TL ve 10.245,21 TL ödeniyor

Türkiye’de silikozis hastalarına belirli şartlar dahilinde maddi destek sağlanmaktadır. Peki, 2025 yılı itibarıyla bu ödemeler ne kadar oldu ve kimler faydalanabilir? İşte detaylar…

Silikozis Hastalarına Ödeme Başvuruları

Silikozis hastalarına yönelik ödemeler için başvurular 25 Şubat 2011 ile 25 Mayıs 2011 tarihleri arasında alınmıştır. Yeni başvuru kabul edilmemektedir. Bu süreçte başvuru yapmış ve gerekli koşulları sağlamış kişiler düzenli ödemelerden faydalanmaya devam etmektedir.

Silikozis Maaşı Alabilmek İçin Gerekli Şartlar

Silikozis maaşından faydalanabilmek için hastaların meslekte kazanma gücünü en az %15 oranında kaybetmiş olmaları gerekmektedir. Bu durum, resmi sağlık raporları ile belgelenmelidir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler

Kimlik belgesi

Sağlık raporu (silikozis hastalığına dair uzman doktor onaylı)

2025 Güncel Silikozis Ödeme Tutarları

2025 yılı itibarıyla silikozis hastalarına yapılan ödemeler, hastalığın seviyesine göre değişmektedir. Aylık olarak yatırılan bu ödemeler şu şekildedir:

Hafif Silikozis (%15 - %34 kayıp): 8.045,11 TL

Orta Silikozis (%35 - %54 kayıp): 9.194,41 TL

Ağır Silikozis (%55 ve üzeri kayıp): 10.245,21 TL

Ödemeler, belirlenen oranlara göre her ay düzenli olarak hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır.

Silikozis Maaşı Hakkında Önemli Bilgiler

✔ Ödemeler aylık olarak yapılmaktadır.

✔ Yeni başvuru alınmamaktadır.

✔ Hak sahiplerinin kimlik belgesi ve sağlık raporları ile ödeme alması mümkündür.

✔ Hastalığın seviyesi, alınacak maaşın tutarını belirler.

Kaynak: gazeteoku.com