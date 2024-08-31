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Bakanlık devreye girdi, talimatı verdi! Her bütçeye uygun 747 arsa satacak...

Murat Kurum'un yeniden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanmasından sonra üzerindeki ölü toprağı atan bakanlık, şimdi de 53 ile 747 arsanın satılacağını açıkladı. Üstelik arsalar herkesin bütçesine uygun ve farklı destekler de bulunuyor

Bakanlık devreye girdi, talimatı verdi! Her bütçeye uygun 747 arsa satacak...

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı talimat verdi, Kenstel Dönüşüm Başkanlığı harekete geçti. Yurt genelinde 53 ilde toplamda 747 muhtelif arsayı satışa çıkarıyor. Söz konusu arsalar ayrıca yüzde 25 peşin ve 24 ay vade gibi avantajlarla yeni sahiplerinin olacak. Aynı zamanda peşin ödemelerde yüzde 20'lik indirim de var.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanlığı, Türkiye genelinde 53 ilde yer alan 747 farklı arsayı yatırımcılara cazip koşullarla satışa sunuyor. Peşin ödemelerde yüzde 20 indirim imkanıyla yatırım fırsatı sunan bakanlık, 10-11-12 Eylül 2024 tarihlerinde saat 10.30'da yapılacak müzayedelere online katılım seçeneği de sağlıyor.

Açık artırma yapılacak iller ve arsa sayılar:

İstanbul'da 71 muhtelif arsa 12 Eylül'de

Ankara'da 138 muhtelif arsa 10 Eylül'de

Adana'da 34 muhtelif arsa 11 Eylül'de

Muğla'da 41 muhtelif arsa 11 Eylül'de

Mersin'de 76 muhtelif arsa 12 Eylül'de

ÇEVRİMİÇİ KATILIM SAĞLANABİLECEK

Sanayi yatırımı, konut yapımı veya tarımsal kullanım için uygun olan arsalar, çeşitli metrekare seçenekleri ve avantajlı fiyatlarla müzayedede satışa sunuluyor. Açık artırmalar, 10-11-12 Eylül tarihlerinde saat 10.30'da, Ankara Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Konferans Salonu ve İstanbul TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek. Ayrıca, emlakmuzayede.com.tr üzerinden de online teklif verilebilecek.

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