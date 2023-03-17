Bakanlık başvuruları tekrar açtı! 850 – 1250 TL yardım yapılacak!

Yaşanan son gelişmelerle beraber, Türkiye’nin dört bir yanında ihtiyaç sahibi olan binlerce aile için Bakanlık harekete geçti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ihtiyacı olan aileler için tekrar başvuruları açtı. Aile Destek Ödemesi kapsamında 1250 TL’ye kadar ek destek sağlanacak. Açlık sınırının BİSAM verilerine göre 9.234 TL olduğu son Şubat verilerinde, artan enflasyonunun vatandaşları ne kadar çok etkilediği görülüyor. Dolayısıyla temel ihtiyaçlarda dahi vatandaşlar desteğe ihtiyaç duyuyor. Peki Aİle Destek Ödemeleri kimlere verilecek? Aile Bakanlığı yardımlarından kimler yararlanabilecek? Sosyal yardım şartları neler? İşte Aile Destek Ödemesi ile ilgili tüm detaylar...



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yürüttüğü birçok sosyal yardım projesinden birisi olan Aile Destek Ödemeleri, özellikle ihtiyaç sahibi olan aileler için sağlanmaktadır. Birçok farklı sosyal yardım projesinin yanında Aile Destek Ödemesi projesi maddi yardımı kapsamaktadır. Peki, maddi yardım miktarı ne kadar? Aile Destek Ödemeleri başvuruları nasıl yapılır?



Aile Destek Ödemeleri başvurusu



Aile Destek Ödemeleri başvurularının tekrar başladığı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından açıklandıktan sonra başvuruların nereden yapılacağı merak konusu oldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Aile Destek Ödemeleri Mart ayının yapıldığını açıklamıştı. Yeni ödemeyi almak isteyen vatandaşlar ise e-devlet adresi üzerinden başvuru yapabileceği gibi Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları’na giderek bizzat başvuru yapabilmektedir.



Aile Destek Ödemeleri ne kadar yapılıyor?



Aile Destek Ödemeleri, ailenin gelir durumuna bakılarak yapılmaktadır. Ödeme yapılacak miktar ailenin durumuna göre gerçekleştirilmektedir. Maddi yardımın miktarları şöyledir:



Kişi başına düşen gelirin 450 TL altında olması durumunda 1.250 TL ödeme yapılmaktadır.



Gelir seviyesi aile üyelerine 911.15 TL olarak düşüyorsa, ödeme miktarı 1.100 TL’dir.



Eğer aile bireyleri sayısına göre 1.372.30 TL düşüyor ise 950 TL ödenmektedir.

Gelir seviyesi her bireye 1.833.45 TL olarak düşüyor ise 850 TL ödeme yatırılmaktadır.



Maddi yardımdaki en önemli şart ise gelir seviyesidir. Gelir seviyesi düşük olan ihtiyaç sahibi ailelere ödeme yapılmaktadır. Eğer aile uygun bulunuyorsa, başvurudan sonraki ilk ödeme tarihinde maddi yardım hesabına yatmaktadır.