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Bakanlık az önce resmen açıkladı; 10.878 TL destek ödemesi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, uzun süredir yürüttüğü aile destek programlarını genişleterek, iş arayan gençler için önemli bir yardım adımını duyurdu.

Bakanlık az önce resmen açıkladı; 10.878 TL destek ödemesi

Bakanlık, gençlerin iş arama sürecinde yaşadıkları maddi zorlukları hafifletmek amacıyla bir ödeme desteği sunmaya başladı. Bu adım, gençlerin iş bulma süreçlerine hız kazandırmayı hedefliyor.

Yeni Destek Programı Resmen Başlatıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, iş arayan gençlere yönelik yeni destek programını resmi olarak açıkladı. Bu kapsamda, iş bulma sürecindeki gençlere 10.878 TL tutarında ödeme yapılacak. Gençlerin iş arama süreçlerinde karşılaştıkları finansal engelleri aşmalarına yardımcı olacak bu ödeme, iş hayatına atılmalarını kolaylaştırmayı amaçlıyor.

Bakanlık az önce resmen açıkladı; 10.878 TL destek ödemesi1

Başvuru Şartları ve Destek Detayları

Gençlerin bu desteği alabilmesi için başvurularını Türkiye genelindeki 81 ildeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) üzerinden yapmaları gerekecek. Başvuru yapacak kişilerin, çalışabilir durumda olmaları ve İŞKUR’a kayıtlı olmaları gerekiyor. Ayrıca, iş görüşmelerine katılan ve işe kabul edilen kişilerin yol masrafları, sağlık raporu, fotoğraf gibi çeşitli giderleri de bu destek kapsamında karşılanacak.

Destek Miktarları ve Başvuru Süreci

Bu destek kapsamında, başvurular sonucu hesaplara yatırılacak tutarlar şu şekilde belirlenmiştir:

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyetince, yıl içerisinde 3 defaya kadar, net asgari ücretin en fazla %10’una kadar ödeme yapılabilir (2.210 TL).

Ayrıca, brüt asgari ücretin 1/3’üne denk gelen tutar, başvuru sahiplerinin bir kez yararlanabileceği bir desteği oluşturuyor.

Kaynak: Daha fazla bilgiye Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın resmi web sitesinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları'nın duyurularından ulaşılabilir.

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