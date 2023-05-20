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Bakanlık az önce duyurdu! TC kimlik no sonu 0,2,4,6 ve 8 olanlara ödemeler yattı

Aile Bakanlığı Az önce yardım parası açıklaması yaptı. T.C kimlik no 0 2 4 6 ve 8 olanlara ödemeler yatmaya başladı. Hemen T.C kimlik no'ya göre hesaplarınızı kontrol edebilirsiniz.

Bakanlık az önce duyurdu! TC kimlik no sonu 0,2,4,6 ve 8 olanlara ödemeler yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın yardım müjdeleri hız kesmeden devam ediyor. Dar gelirli ihtiyaç sahibi ve yardıma muhtaç aileleri için mayıs ayı sosyal yardım ödemeleri hesaplara aktarılmaya başlandı. Az önce bakanlıktan son dakika açıklaması geldi. TC kimlik no son hanesine göre PTT ve Ziraat Bankası üzerinden yardım parası ödemeleri başladı. T.C kimlik no sonuna göre hesaplarınızı Hemen kontrol edebilirsiniz. Sosyal yardım ödemeleri T.C kimlik no.su'nun 0,2,4,6 ve 8 ile bitenlere aktarıldı. Vakit kaybetmeyin hala başvuru yapmadıysanız da e-devlet'ten başvurunuzu tamamlayın.

EVDE BAKIM MAAŞI SON DAKİKA

Evde bakım aylığı ay içinde 15’i ile 30’u arasında hak sahibi vatandaşların hesabına yatırılırken, bu destekten kapsamında faydalanan vatandaşlar mayıs ayı yardımları ile ilgili araştırmalarda bulunuyorlardı. Bu kapsamda Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bu konuda yeni açıklamalarda bulundu:

Evde bakım aylığı bu her ay olduğu gibi mayıs ayı da ihtiyaç sahiplerinin hesabına yatırıldı. Tüm ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan yardım kapsamında açıklama yapan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık “Bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlar ve aileleri için bu ay toplam 2 milyar 449 milyon TL Evde Bakım Yardım’ını hesaplara yatırmaya başladık. Bu ay 569 bin vatandaşımız Evde Bakım Yardım’ından yararlanıyor. Ödemelerin tüm engelli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını dilerim.”  Cümlelerini kullanan bakan ayrıca ekonomik sıkıntıda ödemenin kesintisiz devam edeceğini açıkladı.

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

4.336TL tutarında olan evde bakım aylığı her ay ihtiyaç sahiplerine iletilirken. Vatandaşlar evde bakım aylığının yatıp yatmadığı ile bilgi almak için araştırmalarda bulunuyor. E-Devlet’te TC kimlik numarası ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra “Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama” başlığından evde bakım aylığı alan kişiler desteklerinin yatıp yatmadığını öğrenebilirler.

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