Bakanlık az önce açıkladı! Destek ödemeleri TCKN son hanesine göre hesaplara aktarıldı

Çiftçiler tarafından merakla beklenen tarımsal destek ödemeleri ile ilgili açıklama bakanlıktan geldi. Ekonomik sıkıntı ile mücadele eden binlerce çiftçinin maddi yükünü hafifletmek amacıyla sağlanan destek ödemeleri hesaplara yatırıldı. Ödemeler ile birlikte çiftçilerin kalkınmasını sağlamak ve çeşitli projelere destek vermek amaçlanıyor. Tarımsal destek ödemeleri adı altında 7 farklı kalemde ödeme yapılmaktadır. Bu ödemelerden biri mazot ve gübre desteği olurken bakanlık ödemelerin tamamlandığını açıkladı. İşte destek ödemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

MAZOT GÜBRE ÖDEMELERİ TAMAMLANDI

Tarım ve Orman Bakanlığı Haziran ayı ile birlikte Çiftçilere müjdeyi verdi. Bakanın resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuru da “Tarım ve Orman Bakanlığı tarımsal destek ödemeleri kapsamında 197 milyon 283 bin 150 TL’lik destekleme ödemesi bugün çiftçilerimizin hesaplarına aktarılacak.” ifadeleri yer aldı.

Çiftçilerin maddi yükünü azaltmak amacıyla sağlanan destek ödemeleri Tarım ve Orman Bakanlığı eliyle gerçekleştiriliyor. Yapılan destek ödemeleri içerisinde yer alan Mazot ve gübre desteği 2 Haziran 2023 tarihinde hesaplara yatırıldı. Bakanların resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklama ile birlikte 197.283.150 TL tutarında ödemenin tamamlandığı belirtildi.

BAKANLIK TARAFINDAN HANGİ ÖDEMELER YAPILIYOR?

2 Haziran 2023 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından sağlanan mazot ve gübre desteğinin yanı sıra 7 farklı kalemde de ödeme yapılmaktadır. Bakanlık tarafından hangi alanlarda ödeme yapıldığı merak edilirken çiftçilere sağlanan ödemeler şu şekildedir:

• Hububat Baklagil – Dane Mısır 48 milyon 992 bin 707 TL

• Kırsal Kalkınma Yatırımları 48 milyon 485 bin 363 TL

• Yağlı Tohumlu Bitkiler desteği 43 milyon 28 bin 44 TL

• Lisanslı Depoculuk 36 milyon 503 bin 165 TL

• Sertifikalı Tohum Üretim 18 milyon 942 bin 163 TL

• Hayvan Gen Kaynakları 717 bin TL

• Mazot ve Gübre 614 bin 708 TL