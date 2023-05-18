Bakanlık asgari ücretli ve emekliye karşılıksız 1900 TL'ye kadar destek ödemesi veriyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı son dakika açıklaması geldi. Asgari ücretli ve emekliye karşılıksız 1900 TL’ye nakdi destek ödemesi verilecek. Tamamen geri ödemesiz olarak sağlanacak olan yardım parası için şartlar da açıklandı. Bu destek ödemesinden dar gelirli, ihtiyaç sahibi, asgari ücretli, emekli ve memur olan herkes yararlanıyor. Tek şartla ödeme almak için başvuru yapmak yetiyor. İşte sosyal yardım başvurusu için şartlar ve detaylar haberimizde…

BAKANLIK ŞARTLARI AÇIKLADI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli vatandaşlara yönelik destek ödemeleriyle ilgili detayları açıkladı. Bu ödemeler, hak sahiplerinin hesaplarına yatırılmaktadır ve Bakanlık, mayıs ayında da destek ödemelerini hesaplara aktarmaya devam etmektedir.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, düşük gelirli vatandaşları desteklemek amacıyla belirli tarihlerde farklı tutarlarda ödemeleri hesaplara yatırmaktadır. Mayıs ayının ortasına gelindiğinde, vatandaşlar ödemelerin ne zaman hesaplara yatacağını öğrenmek için araştırmalara başlamışlardır.

Gelir düzeyindeki azalma ve artan enflasyon nedeniyle vatandaşlar geçim sıkıntısı yaşamaktadır. Bakanlık, bu konuda düzenlemeler yaparak destek sağlamaya devam etmektedir. Aile Destek Paketi ile birlikte ödemeler, hak sahibi vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlanmaktadır. Bu ödeme sayesinde dar gelirli ailelerin durumu biraz daha kolaylaşacaktır.

AİLE DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA ÖDEME TUTARLARI

İhtiyaç sahibi ve düşük gelirli vatandaşlar için yapılan destek ödemeleri, Aile Destek Programı kapsamında verilmektedir. Mayıs ayı başında ödemelerin ne zaman yapılacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmamıştır. İlerleyen günlerde bu ödemeyle ilgili detayların açıklanması beklenmektedir.

2023 aile destek paketi ödemesiyle ilgili olarak da henüz resmi bir açıklama yapılmamıştır. Vatandaşlar, ödeme tarihi ve tutarları konusunda merak içindedirler. Aile Destek Paketi kapsamında yapılan ödemeler, kişi başına düşen ayrık yerine göre hesaplanmaktadır. Ödemeler belirli tarihlerde vatandaşların hesaplarına yatırılacaktır.

450 Türk Lirası eve altında geliri olanlar için 1250 Türk Lirası

450 Türk Lirası ile 911 Türk Lirası arasında geliri olanlara 1100 Türk Lirası

911 Türk Lirası ile 1372 Türk Lirası arasında geliri olanlara 950 Türk Lirası

1372 Türk Lirası ile 1833 Türk Lirası arasında geliri olanlara 850 Türk Lirası

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın belirlediği takvime göre, tüm şartları sağlayan ve ödemeyi almaya hak kazanan vatandaşlar, ödemelerini hesaplarına aktaracaklardır. Destek ödemeleri, belirtilen tutarlar doğrultusunda hesaplara yatırılacaktır.