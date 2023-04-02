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Bakanlık açıkladı, o vatandaşlara ödemeler yattı! T.C. kimlik son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olanlar kontrol etsin

Bakanlık açıkladı! O vatandaşlar için ödemeler hesaplara yatırıldı. T.C. kimlik son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olanlar kontrol etsin. İşte detaylar haberimizde...

Bakanlık açıkladı, o vatandaşlara ödemeler yattı! T.C. kimlik son rakamı 0, 2, 4, 6, 8 olanlar kontrol etsin

Bakanlığın duyurduğu açıklamada vatandaşların T.C. kimlik numarasının son hanelerine göre ödemelerin yattığı belirtildi. Yapılan ödeme toplamda 1,5 milyar TL tutarında oldu. İşte bakanlıktan yapılan ödeme açıklamasının detayları... 


Bugün Twitter üzerinden Tarım Bakanı Vahit Kirişçi, açıklamada bulundu. Sosyal medya hesabı üzerinden gerçekleştirdiği açıklama doğrultusunda çiftçiler için yapılan tarımsal destek ödemesinin hesaplara geçtiği bilgisini verdi. 1 milyar 653 milyon 871 bin 696 TL bütçe tarımsal destek ödemesi olarak yüz binlerce çiftçi vatandaşa yattı. Kirişçi açıklamasında “Çiftçiler için bereketli ve hayırlı olsun” dedi. Peki, tarımsal destek ödemesi nedir? Tarımsal destek ödemesinden kimler faydalanır?


ÇİFTÇİ TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ YATTI MI? 


Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklama 1 milyar 653 milyon 871 bin TL tarımsal destek ödemesinin çiftçi vatandaşların hesaplarına geçtiğini belirtti. Paylaşımında “Bugünden itibaren çiftçi ödemelerimizi yatırarak önemli bir destek sağladık. Bereketli ve hayırlı olması vesilesiyle” notunu düştü.  


Çiftçi tarımsal destek ödemesi ile birlikte vatandaşların üretimde yaşadığı zorlukları biraz olsun hafifletmek amaçlanıyor.  


ÇİFTÇİ TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ BAŞVURUSU 


ÇKS (Çiftçi Kayıt Sistemi) içinde yer alan tüm vatandaşlara üretimde rahat etmeleri açısından tarımsal destek ödemeleri yapılmaktadır. Bu ay yüz binlerce çiftçinin ödemelerinin yattığı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi tarafından Twitter hesabından açıklanmıştır. Bu bağlamda Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli çerçevesinde çiftçilere yulaf, arpa, çavdar, buğday ve tritikale için dekarına 75 TL mazot ile birlikte gübre için de 46 TL ödeme yapılmaktadır. Bunlar için toplamda 121 TL dekar başına sağlanmaktadır. 

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