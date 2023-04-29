Bakanlık açıkladı! Başvuranlara kira yardımı yatacak

2023 senesi için kira yardımı başvuruları başladı. Ayrıca kira yardımı yapılacak olan vatandaşların da kapsamı genişletildi. Kira yardımından faydalanmak isteyen vatandaşlar için Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı daha fazla aileye ulaşılması için destekleyeceklerini belirtti. Türkiye Aile Destek Programı çerçevesine dahil edilen kira yardımı birçok vatandaşa ulaşacak.



12 aylık yapılacak olan kira yardımı ödemelerinde ikamet edilen şehre göre yapılacak miktar farklılık gösterecek. Türkiye Aile Destek Programı kapsamında yapılacak olan kira yardımı ödemeleri 2023 yılında çok daha fazla aileye ulaşılacak. Bütçesi arttırılan kira yardımı için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ödeme yapacak.



DEVLET KİRA YARDIMI ŞARTLARI NELERDİR?



Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada il il değişiklik gösterecek kira yardımı miktarının 1 sene süreyle ödeneceği belirtildi. Maksimum yapılacak devlet kira yardımı 11.500 TL olacak. Kira yardımı şartları da açıklandı.



Kira yardımından faydalanmak isteyen vatandaşların öncelikle sigortalı çalışan olmamaları gerekmektedir. Buna ek olarak dul, emekli ve yetim aylığı almıyor olmaları gerekiyor. Yapılan gelir testinin ardından vatandaşlara kira yardımı için uygunlarsa ödemeler verilmeye başlanacaktır.



DEVLET KİRA YARDIMI NEREDEN ALINACAK?



Düşük gelirli haneler başta olmak üzere yapılacak olan kira yardımı ödemesi sosyal yardım kategorisinde yer alacak. Böylelikle Valilikler, Kaymakamlıklar ve SYDV (Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları) aracılığı ile vatandaşlara ulaştırılacaktır.



İL İL KİRA YARDIMI NE KADAR OLACAK?



İl il farklılık gösterecek olan kira yardımı maksimum 1.500 TL olacaktır. Buna göre büyük şehirler için şu an belirlenen ödemeler 1.150 TL’dir. Bu şehirler arasında Ankara, İstanbul ve İzmir bulunmaktadır. Konya, Bursa, Adana ve Antalya gibi nispeten büyük şehirler içinse 1.085 TL yardım yaracaktır.



Eskişehir, Mersin, Erzurum ve Sakarya’da kira yardımı ödemesi 995 TL olarak yatacakken, Çanakkale, Zonguldak ve Tokat’ta 905 TL olacaktır. Şırnak, Yozgat ve Düzce için belirlenen kira yardımı ödemesi 810 TL’dir. Bingöl ile Bolu’da ikamet edenlere ise 715 TL ödeme yapılacaktır.