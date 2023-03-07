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Bakanlık açıkladı, başvuran 1.100 TL alıyor! Başvurular 31 Mart'a kadar sürecek

Bakanlık ile birçok kurum ve kuruluş vatandaşlara destekte bulunuyor! Başvuran vatandaşlara 1.100 TL ödeme ve ödeme karşılığı sağlanıyor! İşte başvuruların 23 Mart’a kadar devam edeceği destek hakkında detaylar...

Bakanlık açıkladı, başvuran 1.100 TL alıyor! Başvurular 31 Mart'a kadar sürecek

2023 senesinde birçok dernek ve kurum ile Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı üzerinden vatandaşlara destek sağlanıyor. İş adamları, Kızılay, Ahbap gibi yerler de bu desteğe dahil oldu. Birçok vatandaşa sağlanacak yardım için başvurular nasıl yapılıyor? Kimler bu yardımdan yararlanabilir? İşte tüm detayları...

Ekonomik koşulların her geçen gün zorlayıcı olduğu son zamanlarda Ramazan ayı kapıya dayandı. Birçok ailenin desteğe ihtiyacı olduğu şu günlerde her sene sağlanan Ramazan ayında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, belediyeler, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kızılay, kaymakamlıklar ve birçok dernek ile vakıflar da ailelere destek oluyor.

Ramazan ayı için özellikle sağlanan bu yardımlar kapsamında nakdi yardım ile birlikte Ramazan kolisi yardımı da yapılmaktadır. Yılın bu zamanında hangi belediyeler yardım kolisi yapıyor? Nerelerden Ramazan yardımı alabilirsiniz? İşte hepsinin cevabı.

BELEDİYE RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI

Belediyeler 2023 senesinde yardımları için belirli bir bütçe ayırmış olup sosyal yardım başvurusu taleplerini yerine getirmeye devam ederek birçok aileye destek olmaktadır. Eğitim, burs, gıda, yakacak yardımı gibi birçok yardıma ek olarak Ramazan ayında ihtiyacı olan vatandaşlara ekstra bir de Ramazan kolisi yardımı ulaştırmaktadır. Kapı kapı dolaşarak başvuran kişilere bu yardımlar hane sayısına oranla dağıtılmaktadır.

İstanbul için https://sosyalyardim.ibb.gov.tr/online-basvuru adresinden başvuru yapılabilmektedir.

Ankara için ise https://www.turkiye.gov.tr/icisleri-sosyal-yardim-talebinde-bulunma-ve-talebi-sorgulama-4671 adresinden başvurular ve sorgulamalar gerçekleştirilmektedir.

Diğer iller için de aynı şekilde e-devlet üzerinden başvuru ve sorgulamalar gerçekleştirilebileceği gibi belediyelerden bilgi alınabilmektedir.

RAMAZAN KOLİSİ YARDIMI YAPAN KURUM VE KURULUŞLAR

Ramazan kolisi yardımı yapan ya da Ramazan ayında nakit desteği sağlayan kurum ve kuruluşlar içinde Kızılay, İHH İnsanı Yardım Vakfı, İl ve ilçe belediyeleri, Diyanet Vakfı, Deniz Feneri, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflar ve Ahbap Derneği bulunmaktadır.

Bunların yanı sıra İnsani İnşa Derneği, TOÇEV, Türkiye Sokak Çocukları Vakfı, Sabancı, Boydak Holding, Ağaoğlu, Dedeman gibi birçok vakıf, holding ve dernekler de yardıma ihtiyacı olan ailelere destek vermektedir.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI 1.100 TL YARDIM

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı pandemi sürecinde verdiği 1.100 TL yardımın yanı sıra sosyal destek projelerini sürekli halde devam ettirmektedir. İhtiyacı olan ailelere aylık düzenli ödemelerle destek sağlamasının yanı sıra başvuran ailelere Ramazan ayında da ekstra destek sağlamaktadır.

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