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Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı

544 bin vatandaşa yapılan bu ödemeler hayatlarını nasıl değiştirecek? Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş bu yardımın engelli bireyler için ne kadar önemli olduğunu açıkladı. Evde bakım ödemeleri ne kadar?

Bakanlık açıkladı! 9 bin 77 TL hesaplara yatırıldı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evde bakım yardımı alan 544 bin vatandaşa bu ay toplamda 4,8 milyar lira ödeme yapıldığını duyurdu. Bu büyük destek Türkiye’nin en önemli sosyal yardımlarından biri olarak öne çıkıyor ve engelli vatandaşlarımıza yönelik önemli bir adım daha atılmış oldu. Bakan Göktaş evde bakım yardımının, engelli bireylerin ailelerinin yanında kalmalarını sağlayarak hem onların hayat kalitesini artırmayı hem de aile bütünlüklerinin korunmasına yardımcı olmayı amaçladığını belirtti.

Uygulama 2006'da Başlatıldı

2006 yılında engelli bireylerin aileleriyle birlikte yaşama haklarının korunması gerektiği fikriyle başlatılan bu uygulama, yıllar içinde çok daha fazla kişinin hayatına dokundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım yardımıyla engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını daha bağımsız şekilde sürdürebilmeleri için gerekli desteği sağlıyor. Bakan Göktaş bu yardımların yalnızca maddi bir destek olmadığını aynı zamanda aile içindeki dayanışmayı pekiştirerek engelli bireylerin sosyal hayatla daha güçlü bağlar kurmalarına yardımcı olduğunu vurguladı.

Evde Bakım Yardımının Önemi

Evde bakım yardımı engelli bireylerin yalnızca fiziksel ihtiyaçlarını karşılamakla kalmıyor. Ailelerin bakım süreçlerinde profesyonel destek alabilmelerinin önünü açan bu sistem, toplumsal dayanışmanın en güzel örneklerinden biri olarak kabul ediliyor. Bakanlık bu yardımlar sayesinde engelli vatandaşlarımıza yaşadıkları ortamdan kopmadan aileleriyle birlikte daha sağlıklı bir yaşam sürme imkânı tanıyor.

Göktaş evde bakım yardımı uygulamasının toplumun her kesimine yayıldığını ve her yıl daha fazla kişinin bu yardımlardan faydalandığını ifade etti. Özellikle ailelerin bu yardımlarla birlikte hayatlarını kolaylaştırmalarının engelli bireylerin de toplumsal hayata daha rahat katılmalarını sağladığını söyledi. Bu tür destekler devletin vatandaşlarına olan bağlılığını ve insan odaklı yaklaşımını gösteriyor.

Aylık 9 Bin 77 TL

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş evde bakım yardımı kapsamında her bir hak sahibine aylık 9 bin 77 lira ödeme yapıldığını duyurdu. Bu dev destek özellikle tam bağımlı engelli vatandaşlar ve onların aileleri için büyük bir kolaylık sağlıyor. Bakan Göktaş bu ay toplamda 4,8 milyar lira tutarında evde bakım yardımının hesaplara yatırıldığını belirtti. Halihazırda 544 bin vatandaşın bu yardımlardan faydalandığını ifade etti.

Göktaş Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde engellilik alanındaki sosyal yardımların daha şeffaf ve sürdürülebilir bir şekilde sunulması için Bakanlık olarak önemli çalışmalar yürüttüklerini de sözlerine ekledi. Evde bakım yardımı uygulamasının engelli bireylerin yaşam kalitelerini iyileştirmeyi ve ailelerinin üzerindeki yükü hafifletmeyi hedeflediğini anlatan Bakan yapılan ödemelerin engelli vatandaşlar ve aileleri için çok değerli bir destek sunduğunun altını çizdi.

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