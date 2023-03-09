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Bakandan kiracılara müjde! Herkese 3.500 TL kira yardımı verilecek, zamlı ödenecek

Bakan Kurum’dan müjde haber geldi! Vatandaşlara 3.500 TL verilecek! Başvuran herkes kira yardımı 3.500 TL’yi alabilecek! İşte kira yardımı hakkında detaylar...

Bakandan kiracılara müjde! Herkese 3.500 TL kira yardımı verilecek, zamlı ödenecek

Kahramanmaraş’taki depremden sonra birçok yardım çalışması yapıldı. Yeni bir adım daha atılarak kentsel dönüşümle ilgili hem yetkililerin hem de vatandaşların bilgisi arttırılırken Bakan Kurum bir haber verdi. Başvuran herkesin alacağı 3.500 TL ödemeler yatırılacak. Seçimden önce sürpriz bir hamle olarak görülen bu haber vatandaşları sevindirdi.

6 Şubat 2023 tarihinde büyük depremin meydana gelmesinden sonra binlerce vatandaş hayatını yitirdi. Yaşamına devam etmeye çalışan vatandaşlar ile büyük zorluklarla karşılaştı ve karşılaşmaya devam ediyor. Hükümet kentsel dönüşüm çalışmalarıyla hızlı bir şekilde ilgilenmeye başlarken yeni bir karar alındı ve bu haberi de Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum açıkladı. Seçim öncesi yapılan bu sürpriz hamle ile yapılacak kira yardımı miktarı 3.500 TL’ye arttırıldı. İsteyen herkes hemen başvuru yapabilmektedir. Peki, kira yardımı şartları neler? Kira yardımını kimler alabilir?

HERKESE 3.500 TL KİRA YARDIMI VERİLECEK Mİ?

11 ilde yaşanan depremin ardından konut projeleri hız kazanırken Kurum, “Yıkılmayan binaların yüzde 20’sinin yıkılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız, ‘Güçlendirme işini yapmayalım, orta hasarlı binaları ve ağır hasarlı gibi yıkalım. Yeni bina yapıp vatandaşa teslim edelim’ dedi. Orta hasarlıları da ağır hasarlı kabul ettik. 653 bin bağımsız yapıyı vatandaşlara teslim edeceğiz, bunun için 1 seneye ihtiyaç var. Tabi daha önce teslim edeceğimiz konutlar da olacak.” açıklamasını yaptı.

TOKİ KONUTLARINDAN 1 TANE BİLE YIKILMADI

Deprem felaketinden sonra bakıldığında hiçbir TOKİ konutunun yıkılmamış olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “11 ilde 143 bin TOKİ konutumuz bulunuyordu. 1 tanesinde dahi vatandaşlarımızın burnu bile kanamadı. TOKİ yetkin bir kuruluşumuz. Ben de eski bir TOKİ çalışanı olduğum için sahayı iyi biliyruz. İnşaat nasıl yapılmalı, nasıl yapılır, doğru zemine ve doğru teknikle nasıl inşa edilir, bunları iyi biliyoruz. Temel sistemimiz ve tekniğimiz doğru olmalıdır. Perdeleme yoğun olarak inşalarımızda kullanılıyor. Binalar yapılırken sıvılaşma riski var mı diye hepsine bakıyoruz.” ifadelerini kullandı.

KİRA YARDIMI NE KADAR YAPILACAK?

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yapılacak olan kentsel dönüşüm kapsamında verilecek kira yardımlarını da arttıracağız açıklamasını yapmıştı. İstanbul’da gerçekleştirilecek olan dönüşüm projeleri için kira yardımının ise 3 bin 500 TL’ye arttırıldığını belirtti. Bursa, Antalya, İzmir ve Ankara için ise kira yardımı miktarı 3 bin TL’ye çıkarken, öbür büyükşehirler için ise 2 bin 500 TL kira yardımı yapılacakken, geriye kalan illerde de 2 bin TL kira yardımı hesaplara yatırılacak.

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