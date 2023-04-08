Bakandan açıklama! 18 yaş üstü gençlere T.C. kimlik son rakamına göre yattı! Gençler hesapları kontrol etsin

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, gençlere açıklama yaptı. Açıklamasında 18 yaş üstündeki gençler için ödemelerin T.C. kimliklerine göre yatırıldığını belirtti. Bakan Kasapoğlu Twitter hesabından gerçekleştirdiği açıklamada burs ve kredi ödemesinin 18 yaş üstündeki gençler için ödendiğini belirtti. İşte Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu’nun açıklaması ve 18 yaş üstü gençlere yatan ödemenin detayları...



18 yaşından büyük olan gençler için Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yatırılan ödemelere ilişkin Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu Twitter’dan duyuruda bulundu. Sosyal medyadan yaptığı duyuru doğrultusunda 18 yaş üstü gençlerin Nisan 2023 öğrenim kredilerinin ve GSB burslarının hesaplarına yatırıldığını müjdeledi.



BAKAN KASAPOĞLU GENÇLERE ÖDEME YATACAK



Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yatan burs ve kredilerin ne zaman yatacağı, nasıl alınacağı sıkça araştırılıyor. Gençlere Nisan 2023 ödemelerinin yattığını müjdeleyen Bakan Kasapoğlu ekonomik koşulların zorlayıcı olduğu bu dönemde bazı notlarla ödemelerin yattığını da müjdeledi. Bakan Mehmet Kasapoğlu sosyal medya açıklamasını şu sözlerle paylaştı:



“Sevgili gençler, Nisan 2023 öğrenim kredisi ve GSB bursları IBAN’lara aktarılmaya başlanmıştır. Sağlıklı ve güzel günlerde harcayınız. Gençlik ve Spor Bakanlığı her anında hep yanında.”



GSB BURSU NEDİR? GSB BURSU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



GSB bursundan yararlanmak isteyen öğrenciler ön lisans, lisans öğrencisi olmalıdır. Üniversite öğrencilerine yönelik karşılıksız şekilde verilen burs ödemesi olan GSB, ihtiyacı olanlar öncelikli tutularak verilmektedir.



Karşılıksız burs ihtiyaç sahibi olanlara ve belirli durumlara sahip olan öğrencilere sağlanırken öğrenim kredisi de üniversiteden sonra ödenmek üzere öğrencilere aylık olarak yatırılmaktadır. Ödemeler aylık olarak T.C. kimlik numarasına göre ayın belirli günlerinde hesaplara yatırılmaktadır. GSB burs ve öğrenim kredisi başvurusu e-devlet üzerinden gerçekleştirilmektedir.