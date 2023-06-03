Bakan Yanık yeni açıkladı! Her vatandaşa en az 8500 TL maaş bağlanacak Haziran ayında başlıyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, canlı yayında milyonlarca vatandaşa yeni vatandaşlık maaşı ile ilgili bilgi verdi. Seçim sonrası hemen başlaması planlanan vatandaşlık maaşı uygulamasında her vatandaşa en az 8.500 TL ödeme yapılacak. Dar geliri ve ihtiyaç sahibi kişilerin başvuru yapabileceği vatandaşlık maaşı hükümet tarafından verilecek 12 ay boyunca devam edecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Derya Yanık, şu an devam eden aile yardımı gibi benzer bir uygulama olacağını belirterek vatandaşlık maaşı için başvuru şartlarını da açıkladı.

BAKAN YANIK AÇIKLADI

Bakan Yanık ayrıca, geriye kalan yüzde 18'lik dilimin farklı kurumlar ve bakanlıklar tarafından sağlandığını belirtti. Bu, sosyal yardımların çeşitli alanlarda dağıtıldığını ve birden fazla kurumun vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalıştığını göstermektedir. Bu kurumlar, sağlık, eğitim, istihdam ve diğer sosyal hizmetler gibi farklı alanlarda yardımlar sunarak toplumun geniş bir kesimini desteklemektedir.

Vatandaşlık maaşı konusu, insanların yaşamlarını sürdürebilmeleri ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri için önemli bir sosyal yardım programıdır. Bu program, ekonomik zorluklarla karşı karşıya olan bireylere maddi destek sağlamayı amaçlamaktadır. Ayrıca, vatandaşlık maaşı programı, sosyal yardımların adil bir şekilde dağıtılmasını ve ihtiyaç sahiplerine erişimin kolaylaştırılmasını hedeflemektedir.

VATANDAŞLIK MAAŞI KRİTERLERİ

Bakan Yanık, "Sosyal yardımlar sadece insanların karnını doyurmak için değil, aynı zamanda yoksulluk sınırına düşmemeleri için de kaldıraç olarak kullanılıyor" diyerek sosyal yardımların koruyucu-önleyici mantığının çok önemli olduğuna dikkat çekti. Henüz net bir tarih verilmese de bakanlık olarak vatandaşlık maaşı çalışmalarını da sürdürdüklerini dile getirdi.

Vatandaşlık maaşının kimlere verileceği ile ilgili olarak ise yanıt veren Bakan Yanık, "Hanelerde kaç kişi var, engelli ya da yaşlı var mı, çocuk var mı, geliri olan kaç kişi var, gelir miktarı ne kadar?" gibi kriterleri dikkate alarak bu yardımı sağladıklarını belirtti. Aynı aileden birkaç kişinin de bu yardımdan faydalanabileceğini sözlerine ekledi.

Bakan Yanık, aynı zamanda Aile Destek Programı'nın tecrübelerini de kullanarak koruyucu ve önleyici sosyal yardımı içeren bir vatandaşlık maaşı programı üzerinde çalıştıklarını belirtti. Sosyal yardımların hane temelli olduğunu vurgulayan Yanık, önümüzdeki süreçte bu programı kamuoyu ile paylaşacaklarını sözlerine ekledi.