Bakan Yanık az önce Twitter'den duyuru yaptı! 10 Mart'a kadar e-Devlet'ten başvurana 4337 TL nakdi yardım

Mart ayı yardım parası ödemeleri için Bakan Yanık’tan son dakika açıklaması geldi. Twitter’den duyuru yapan Bakan Yanık, hala başvuru yapmayanları uyardı. Eğer 10 Mart 2023 tarihine kadar başvuru yaparsanız 15 Mart tarihinden itibaren 4337 TL nakdi yardım alabilirsiniz. Aile Bakanlığı PTT’den yardım parası yatıracak. Ödeme alabilecek kişiler de açıklandı. İşte 4337 TL nakdi yardım ödeme tarihleri ve başvuru şartları…

Milyonlarca vatandaş her ay Aile Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardım paralarını yakından takip ediyor. Bakanlık, şartları taşıyan tüm vatandaşlara karşılıksız ve geri ödemesiz nakit yardım veriyor. Hane başına belirli kriterler doğrultusunda verilen sosyal yardımlardan biri de 4337 TL olarak ödenen evde bakım maaşı.

Evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ve engelli yakınlarına bakanlara verilen bu maaş her ayın 15'inden itibaren hesaplara geçiyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık bugün sosyal yardım imkânları ile ilgili yeni bir duyuru daha yaptı. Bakan yanık Twitter hesabından yaptığı son dakika açıklamasında, 10 Mart tarihine kadar başvuru yapanların ödemelerini bu ay itibariyle almaya başlayacağını bildirdi. Peki, evde bakım maaşı başvuru şartları neler? Kimler başvuru yapabilir?

EVDE BAKIM MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ BELLİ OLDU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ay düzenli olarak ödenen Mart ayı evde bakım maaşı ödeme tarihleri belli oldu. Evde bakım maaşı alan vatandaşlarım meraklı bekleyiş 15 Mart tarihinde sona erecek. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık hem ödeme takvimini duyurdu hem de başvuruların hala devam ettiğini hatırlattı. Evde bakım maaşı ödemeleri 15 Mart tarihinde başlayacak ve 31 Mart tarihine kadar bakanlık tarafından açıklanan listeler doğrultusunda il il ödemeler devam edecek.

E-DEVLET'TEN 10 MART'A KADAR BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ödenen evde bakım maaşı başvuru iş ilanları hala e-devlet'ten devam ediyor. Evde bakım maaşı almak için başvuru yapmak üzere T.C kimlik numaranızı ve şifrenizle birlikte e-devlet girişi yapabilirsiniz. T.C kimlik numaranızla birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları üzerinden de başvuru yapmanız mümkündür.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı evde bakım maaşı ödemesi için bazı şartlara bakıyor. Bu yardım evde bakıma muhtaç hasta yaşlı ya da engelli yakınına bakan kişilere veriliyor. yardım alabilmek için bakıma muhtaç kişinin tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu gerekiyor. aynı zamanda hane içinde kişi başına düşen gelirin Asgari ücretin üçte birinden az olması da aranan başka bir şart olarak öne çıkıyor.

ŞARTLARI TAŞIYANLAR PTT'DEN ÖDEME ALIYOR

Bakanlık tarafından aranan bu şartları taşıyan ve e-devlet'ten başvuru yapan kişilere her ay düzenli olarak evde bakım maaşı ödemesi veriliyor. 2023 yılı için evde bakım maaşı tutarı 4337 TL oldu. Evde bakım maaşı ödemeleri PTT'den yapılıyor. Başvuru esnasında Banka hesabı belirtmeniz durumunda IBAN No üzerinden de evde bakım maaşı alabilirsiniz.