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Bakan Yanık açıkladı! Şartları tutanlara 4.336 TL ödeme!

Bakan Yanık’tan açıklama geldi! Şartları tutanlara 4.336 TL ödeme yapılacak! Ödemeyi almak isteyenler hemen şartlara baksın! İşte detaylar...

Bakan Yanık açıkladı! Şartları tutanlara 4.336 TL ödeme!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan açıklama yapıldı. Her ay düzenli olarak 5.160 TL maaş ödenecek. Ödeme detaylarındaki şartlara uyanlara her ay yatacak. Bu fırsattan emekli kadınlar, kıdemli emekliler ile çalışanlar, engelli vatandaşlar, çocukları olan çalışanlar, çocuklu emekliler, yardım almayanlar ve sosyal yardımlardan yararlananlar ve daha birçok vatandaş faydalanabilecek. Ödemeler bakanlık tarafınca yapılacak. İşte ayrıntıları... 


Aile Bakanlığı tarafından sağlanacak ve her ay hesaplara yatacak ödemeden yararlanmak isteyen kişilerin belirli koşulları taşıyor olması gerekmektedir. Ödemelerin bakanlık tarafından yapılacağı açıklandı. 


0, 2, 4, 6, 8 rakamlarına dikkat! 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyacı olanlara yaşlılık aylıklarını arttırıyor. Ocakta yapılan zamın ardından engelli aylıklarında da zam gerçekleştirildi. Yüzde 40 ila 69 arasında engelli olan vatandaşların aylıkları 4.336 TL’ye çıktı. Yüzde 70 engele sahip olanlar için ise yeni zam yapılacak.  


Engelli yardımı başvuru şartları 


Engelli Sağlık Kurulu tarafından rapor alan “Ağır özürlü” şekilde belgelenen vatandaşlar belgeleri ile birlikte başvurduğu zaman belirlenen miktarda engelli aylığı alabilecekler. Hanedeki üyelerin ücretin 3’de 2’sinden az alan kişilere ödeme gerçekleştirilecektir. 


Evde bakım hizmetinden kimler yararlanabilir? 


Evde bakım hizmetinden faydalanabilecek olan engelli kişiler ve yakınları için sağlanmaktadır. Eş, ebeveynler, çocuklar, kardeş ve eşleri, torunlar, eşin kız ve erkek kız kardeşleri, eşlerin kız ve erkek kardeşleri ile çocukları ve amcalar, teyze, dayılar ile halalar, ayrıca üvey çocuklar bulunmaktadır. Engelli yakınına bakan kişilere evde bakım maaşı bağlanmaktadır. 

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