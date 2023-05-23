Bakan Vedat Bilgin’den asgari ücrete okkalı zam sinyali! Temmuz’da bu rakama çıkacak

Asgari ücret zammı ve maaş artışı haberleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Özellikle Temmuz ayına doğru geri sayım devam ederken Asgari ücretin ne kadar olacağı da yakından takip ediliyor. Asgari ücret zammı ile ilgili yeni tablo ortaya çıkmaya başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de katıldığı canlı yayında asgari ücrete ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Temmuz ayında asgari ücrete Okkalı zam gelecek. Bakan Bilgin net konuştu yavaş yavaş rakamları da vermeye başladı. Asgari ücrete temmuz zammı son dakika gelişmeleri ve tüm detaylar haberimizde...

Milyonların yüzünü güldüren, maaş artışı düzenlemelerine bir yenisi daha ekleniyor. Kamu işçileri ve memurların ardından, emekliler ile asgari ücretliler de dört gözle temmuz ayında yapılacak artışı bekliyor. Öte yandan asgari ücret için flaş açıklama geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret için temmuz ayına işaret ederek “Yeniden değerlendirilecek” dedi. Son olarak rakamlar da telaffuz edilmeye başladı. İşte beklentiler ve tahminler…

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA RAKAMLAR NETLEŞİYOR

Kamu işçileri tamam. Memurlar için de beklenen açıklama geldi. Konu hakkında A Haber'e konuşan uzman isim Tarkan Zengin, "En düşük devlet memuru maaşı 22 bin liraya çıktığında yüzde 85 civarında artırıyor. Yardımcı hizmetler var 10 bin 500 TL alıyor oradan 22 bine çıkması da yaklaşık yüzde 107'lik zam tekabül ediyor." ifadelerini kullandı.

Sıra asgari ücretli ve emeklide. Onların da gözü kulağı temmuz ayında. Zengin bu konuya dair, "AK Parti seçim beyannamesinde temmuz aydında asgari ücrete yeni bir zam yapılacağı ifadesi yer almıştı. Artık beklenti değil asgari ücretin ne kadar artacağına dair tahminler konuşuluyor." dedi.

Rakamlar tahminler farklı olsa da beklenti artışın yapılmasından yana Bunun için ise gözler 2 aylık enflasyon rakamlarında. Ocak ayında asgari ücret rekor bir zamla 8 bin 506 liraya yükselmişti. O dönemki kurla 455 dolara denk geliyordu. Temmuz için ilk sinyali "500 doları geçecek" diyerek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin verdi. Zengin, "Temmuzda yüzde 20 zam yapıldığı taktirde net 8 bin 506 liradan 10 bin 200 TL civarına çıkıyor. 520 dolar civarında tekabül ediyor" şeklinde konuştu..

Enflasyon oranı, ekonomik durum, satın alma gücü, ve geçinme endeksi… Asgari Ücret Tespit Komisyonu işte tüm bu parametreleri göz önüne alarak bir kez daha toplanacak. Ocak şubat ve mart nisan ayı enflasyon farkı yüzde 15,21 buna mayıs ve haziran enflasyonu da eklenecek ve bu doğrultuda asgari ücrete temmuz ayında zam yapılacak. Öne çıkan rakam yüzde 20 ve eğer asgari ücrete yüzde 20 zam gelirse asgari ücret çift haneyi görecek ve 10 bin 200 liraya çıkacak.

ASGARİ ÜCRET HESAPLAMASI

Tarkan Zengin, "Tek kriter enflasyon alınsa bile yüzde 20'den aşağı zam yapılmayacağı görülüyor. ama bunun ne kadar üzerinde yapılacağı 2 ayda gerçekleşecek enflasyona ve ekonomik sosyal duruma bağlı olarak değişiyor birde Asgari Ücret Tespit Komisyonu diyelim ki çalıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son bir dokunuşu oluyor." dedi.

ZAM ORANI %30 OLURSA

NET ASGARİ ÜCRET

11 BİN 50 LİRAYA ÇIKIYOR

ZAM ORANI %40 OLURSA

NET ASGARİ ÜCRET

11 BİN 908 LİRAYA ÇIKIYOR

BU ARTIŞ AYNI ZAMANDA EMEKLİ MAAŞLARINA DA YANSIYACAK

7 BİN 500 TL - 10 BİN TL ALANA %45

10 BİN TL - 15 BİN TL ARASI ALANA %40

15 BİN TL -20 BİN TL ARASI ALANA %35

20 BİN TL VE ÜZERİ EMEKLİ MAAŞI ALANA %30

EMEKLİ TEMMUZDA NE KADAR ZAM ALACAK?

Beklenti, 7 bin 500 ila 10 bin lira arası emekli maaşı alanlara yüzde 45, 10 bin - 15 bin lira arası maaş alanlara yüzde 40 15 bin - 20 bin lira arası emekli maaşı olanlara yüzde 35 20 bin lira ve üzeri maaş alanlara ise yüzde 30 artış yapılması yönünde. Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücret zammı, memur maaşı ve EYT başvuruları ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Vedat Bilgin, asgari ücret için temmuz ayına işaret ederek 'Yeniden değerlendirilecek' dedi. Bakan Bilgin, en düşük memur maaşının da 22 bin TL olacağını ve bu konuda hazırlıkların yapıldığını kaydetti. Bakan Vedat Bilgin, EYT başvurularıyla ilgili, "Bu ay sonuna kadar çalışmalar tamamlanır. EYT'lilerin maaşları bağlanıyor. Kimse endişe etmesin. Eksik işlemleri olanların dosyaları tamamlıyor." Dedi.

TEMMUZ'DA ASGARİ ÜCRET ZAMMI

Bakan Bilgin asgari ücret zammı konusunda, "Temmuz ayında asgari ücret yeniden değerlendirilecek. Biz asgari ücreti hesaplarken birkaç parametreyi dikkate alıyoruz." ifadelerini kullandı. Bakan Bilgin, Başkan Erdoğan'ın da açıkladığı en düşük memur maaşının 22 bin TL olması hakkında ise hazırlıkların yapıldığı mesajını paylaştı.