Bakan Varank açıkladı, işverene destek! Faizsiz kredi kampanyası

Deprem bölgesinde oluşan sorunların hızla giderilmesi ve bir nebze de olsa yaraların sarılabilmesi için adımlar atılıyor. Depremden zarar göre işverenlere işletmeleri için “Faizsiz kredi” desteği sağlanacak. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada faizsiz kredi tutarlarını açıkladı. Peki, işverenlere ne kadar faizsiz kredi verilecek? Faizsiz kredi alma şartları neler? İşte işyerlerine faizsiz kredi desteği detayları...



Gelen son dakika bilgisine göre deprem bölgesi adına bir karar daha alındı. Karara ilişkin açıklamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, “11 il için işletmelere 1,5 milyon TL faizsiz kredi hizmeti verilecek.” ifadelerine yer verdi.



Hasar durumuna göre limitlendirme



Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi siteleri ve bunun haricinde iş yeri kümlerinden hasar görenler deprem bölgesindeki işverenler devlet eliyle sağlanan 1,5 milyon TL’ye kadar faizsiz kredi desteğinden faydalanabilecek. Belirlenen limitler ise hasar tespit durumuna göre olacak.



Şu an için mikro ölçekli işletmelere 250, küçük işletmeler için 500, orta işletmeler için ise 1 milyona kadar faizsiz kredi sağlanacağı duyuruldu. Bunlara ek olarak ağır hasarlı orta işletmeler için kredi miktarı 1,5 milyon TL’ye çıkabilecek. Ayrıca hasar tespit durumunda ağır ve üstü işletmeler için belirlenmiş limitler yüzde 50 oranında arttırılabilecektir.



KOSGEB karşılayacak



Deprem bölgesindeki hayatın en hızlı şekilde normale dönebilmesi için KOSGEB aracılığıyla işverenlere ödemeler gerçekleştirilecek. İlk 12 ay boyunca geri ödeme başlatılmayacak. Sonrasında ise 3’er aylık taksitler olarak 24 seferde gerçekleştirilecek. Bütçe olarak 11 milyar TL kredi hacmi hedeflenirken 30 bin üstünde işverenin faydalanması amaçlanıyor.