Bakan Twitter'den son dakika duyurdu! O ödemeler öne çekildi TCKN'ya göre hesaplara yattı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Ramazan Bayramı'na doğru geri sayım devam ederken yardım parası müjdesi verdi. Nisan ayı yardım parası ödemeleri bakanlık tarafından erkene çekildi. Bakan Yanık, Twitter hesabından hem engelliler için hem de yaşlılık aylığı alanlar için duyuru yaptı. Aile Bakanlığı, T.C kimlik numarasına göre ödemeleri hesaplara yatırdı. Yaklaşık 2.7 milyar TL tutarında yardım parası hak sahibi kişilerin hesaplarını aktarıldı. Hemen hesaplarınızı kontrol edin size de ödeme yapmış olabilir.

Aile Bakanlığı nisan ayı sosyal yardım parası ödeme tarihleri milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Nisan ayında Ramazan Bayramı'nın kutlanacak olması nedeniyle ödemelerin erkene çekilip çekilmeyeceği de merak ediliyordu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal yardım parası bekleyenler için bugün güzel haberi duyurdu. Nisan ayı engelli maaşı ödemesi ve nisan ayı yaşlılık aylığı ödemesi tarihi öne alındı. T.C hanesine göre hesaplara sosyal yardım parası ödemeleri aktarıldı. Hemen hesaplarınızı kontrol edin paranızı ATM'den çekin.

YAKLAŞIK 2.7 MİLYAR TL ÖDEME YAPILDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık yaşlılık aylığı ve engelli aylığı alan kişilere Müjdeli haberi Twitter hesabından duyurdu. Nisan ayında yapılacak olan engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemelerinin tarihi öne çekildi. 65 yaş üstü vatandaşlar ve engelliler Bugün itibarıyla ödemeleri hesaplarından alabilecek. Bakanlık yaklaşık 1.5 milyar TL tutarında yaşlılık aylığı ödemesini ve yaklaşık 1.2 milyar TL tutarında engelli aylığı ödemesini hesaplara aktardı. Böylece nisan ayı engelli maaşı ve yaşlılık aylığı ödemesi olarak hak sahiplerinin hesaplarına toplam 2.7 milyar TL ödeme yapılmış oldu.

BAYRAM ÖNCESİ ÖDEME MÜJDESİ GELDİ

Sosyal yardım ödemeleri Bayram öncesine çekilecek mi çekilmeyecek mi sorusu yanıt Beklerken Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık merakla beklenen soruya cevabını Twitter'dan verdi. Bakan Yanık yaşlılık aylığı ve engelli maaşı ödemelerinin öne çekildiğini duyurarak açıklamasında “Engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılımları ile bağımsız şekilde yaşayabilmeleri için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda yanındayız. Bu doğrultuda nisan ayında 2,7 milyar lira yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hak sahiplerinin hesaplarına yatırdık” ifadelerini kullandı.