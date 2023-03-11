Bakan Nebati flaş açıklama yaptı! EYT kıdem tazminatı arttırılıyor!

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati EYT ile alakalı açıklamasında “Hazine destekli KGF paketinde EYT çerçevesinde kıdem tazminatı kefalet hacmini 25 milyardan 50 milyara çıkıyor.” ifadelerine yer verdi. Peki, EYT’liler için ek ödeme hesaplaması nasıl yapılacak? İşte EYT kıdem tazminatı hakkında detaylar...



Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, EYT kıdem tazminatının kefalet hacminin 25 milyar TL daha arttırıldığını açıkladı. Yıl ve prim şartını yerine getiren EYT’liler başvurularını yapıyor. 3 Mart’ta EYT’nin yasalaşmasından sonra ikramiye ödemelerine ve aylıklara dair birçok soru merak ediliyor.



EYT’liler maaşın bağlandığını nereden öğrenecek?



EYT’liler başvurularının tamamlanması halinde maaşlarının bağlandığına dair SMS ile bilgi yazısı alacaklar. Buna ek olarak süreci e-devlet uygulaması üzerinden bizzat takip edebilecekler.



Bağ-Kur ve SSK’lıların ilk maaşları ne zaman yatacak?



31 Mart’a kadar başvurularını tamamlayan EYT’liler için 1 Nisan ilk maaşlarının yatma tarihi olarak verildi. Ancak ilk ödeme için 17 Nisan gösteriliyor. Maaşların ilk etapta 17 ila 26 Nisan aralığında yatırılacağı söyleniyor. Bu da SSK’lı emekli aylıkların tahsis numarasına göre gerçekleştirilecek. Bağ-Kur’lular içinse 25 ila 28’i aralığında ödemelerin yapılması bekleniyor.



EYT’liye ek ödeme yatacak mı?



Bütün emeklilere aylık olarak maaşlarının yüzde 4 – 5’i oranında ek ödemeler yatmaktadır. Emeklilerden maaşı 4 bin 67 yatanlara yüzde 5, üzerinde yatanlara ise yüzde 4 oranında yapılan ödemeler maaşlarla birlikte EYT’lilere de verilecek.

Bu ek ödemeler ise maaşla aynı gün maaş farkı ile beraber verilmektedir.

İlk emekli aylığının 17 Nisan tarihinde alınması durumunda 17 Nisan ile 17 Mayıs aralığının ödemesine ek olarak 16 günlük aradaki maaş farkıda hesaplara yansıyacak.



Mart’ta başvuranlara ikramiye verilecek



Ramazan Bayramı’nın 21 – 23 Nisan tarihleri aralığında olması dolayısıyla mevzuata göre bayram ikramiyesi tüm emeklilere yatırılacak. Bu da Mart ayında başvuru yapan EYT’linin bayram ikramiyesini de alacağı anlamına geliyor.



Bayram ikramiyesini Ramazan Bayramı’nda alan emekliler elbette Kurban Bayramı içinde almaktadır. Geçen sene 1.100 TL yatan emekli bayram ikramiyesinin bu sene 2000 TL altında olmayacağı düşünülüyor.