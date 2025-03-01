GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Bakan duyurdu! 2 milyon TL destek verilecek

Bakanlıktan dev müjde. Sanayi ve Teknoloji bakanlığı 2 milyon liraya kadar destek verileceğini açıkladı.

Bakan duyurdu! 2 milyon TL destek verilecek

Sanayi ve teknoloji bakanı Mehmet Fatih Kacır, son dakika müjdesi. Kendi işini kurmak isteyenlere KOSGEB aracılığıyla 2 milyon liraya kadar destek verileceğini duyurdu.

Bakanlık duyurdu! 2 milyon lira destek

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Kacır, " "KOSGEB'in Girişimci Destek Programı ile iş kuracak ve geliştirecek girişimcilere 2 milyon liraya kadar destek sağlıyoruz. Destek kapsamında geçtiğimiz yıl açtığımız çağrılar sonrasında 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira kaynak sağladık. 2025 yılı 1. dönem başvuruları için son tarih 31 Mart 2025." dedi.

2025 yılında 3 başvuru mu olacak?

Geçen seneyle ilgili açıklama yapan KOSGEB, 2024 yılında 3. dönem başvuru süreci yapıldığını açıkladı. KOSGEB, ""2024 yılı 1. dönem başvuruları, 10 Mayıs-28 Haziran 2024'te gerçekleşirken, 2. dönem başvuruları 1-30 Ağustos'ta, 3. dönem başvuruları ise 1-31 Aralık 2024'te gerçekleşti. İş Geliştirme Desteği kapsamında 2024 yılı 1. başvuru döneminde 521 projeye 660 milyon lira, 2. dönemde 543 projeye 725 milyon lira, 3. başvuru döneminde ise 567 projeye 815 milyon lira olmak üzere, toplamda 1631 projeye 2 milyar 200 milyon lira destek sağlandı." dedi.

2 milyon lira başvuruları 31 Mart 2025 yılına kadar devam edeceği açıklandı.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Kar geri geliyor! Soğuktan donacağız Kar geri geliyor! Soğuktan donacağız
Son dakika Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı Son dakika Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
Bakan duyurdu! 2 milyon TL destek verilecek Bakan duyurdu! 2 milyon TL destek verilecek
Doğum izni süreleri artıyor! Bakanlıktan babaya, işçi ve memura yeni haklar Doğum izni süreleri artıyor! Bakanlıktan babaya, işçi ve memura yeni haklar
Vlahovic sonrası Fenerbahçe dünyaca ünlü bir forveti daha listeye aldı Vlahovic sonrası Fenerbahçe dünyaca ünlü bir forveti daha listeye aldı
SON HABERLER
Son dakika Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı Son dakika Zorlu Holding CEO'su Cem Köksal gözaltına alındı
Kar geri geliyor! Soğuktan donacağız Kar geri geliyor! Soğuktan donacağız
Bakan duyurdu! 2 milyon TL destek verilecek Bakan duyurdu! 2 milyon TL destek verilecek
Doğum izni süreleri artıyor! Bakanlıktan babaya, işçi ve memura yeni haklar Doğum izni süreleri artıyor! Bakanlıktan babaya, işçi ve memura yeni haklar
Vlahovic sonrası Fenerbahçe dünyaca ünlü bir forveti daha listeye aldı Vlahovic sonrası Fenerbahçe dünyaca ünlü bir forveti daha listeye aldı
MasterChef Beyza'nın yanmış yüzü yeniden gündem oldu! MasterChef Beyza'nın yanmış yüzü yeniden gündem oldu!
Hacı Sabancı'nın Whatsapp yazışmaları ifşalandı; Elbise giy gel bekliyorum Hacı Sabancı'nın Whatsapp yazışmaları ifşalandı; Elbise giy gel bekliyorum
Migros’ta Ramazan indirimi; Peynir fiyatları 150 TL düştü Migros’ta Ramazan indirimi; Peynir fiyatları 150 TL düştü