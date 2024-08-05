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Bakan Bolat’tan Önemli Uyarı: Instagram Üzerinden Yapılan Satışlar Elektronik Ticaret Sayılmıyor

Bakan Bolat’tan Önemli Uyarı: Instagram Üzerinden Yapılan Satışlar Elektronik Ticaret Sayılmıyor

Bakan Bolat’tan Önemli Uyarı: Instagram Üzerinden Yapılan Satışlar Elektronik Ticaret Sayılmıyor

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Instagram ve benzeri sosyal medya platformlarından yapılan alım satım işlemlerinin elektronik ticaret olarak kabul edilmediğini belirtti. Bolat, "Instagram üzerinden yapılan tanıtımlar sonrası telefon numarası veya WhatsApp ile gerçekleştirilen satışlar, Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer almıyor," dedi.

Bolat, bu tür satışların genellikle kayıt dışı olduğunu ve vergi gelirlerinde azalmaya neden olduğunu vurguladı. Ayrıca, bu yöntemle yapılan satışlarda tüketici mağduriyetlerinin artabileceğini söyledi. Instagram'a getirilen erişim engeli kararının e-ticaret üzerinde olumsuz etkileri olabileceği iddialarına da değinen Bolat, yasal düzenlemelere uyulması gerektiğini belirtti.

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