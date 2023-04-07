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Bakan Bilgin’den açıklama! En düşük öğretmen maaşı 20.000 TL oldu

Bakan Bilgin’den açıklama! En düşük öğretmen maaşı 20.000 TL... İşte en düşük öğretmen maaşı 20.000 TL olmalıdır, açıklamasının detayları...

Bakan Bilgin’den açıklama! En düşük öğretmen maaşı 20.000 TL oldu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklamada öğretmenlerin aldığı maaşın 20 bin TL ve üstünde olduğunu ifade etmişti. Şu an için öğretmenlerin en az maaş miktarı 12 bin 500 TL. Günümüzdeki enflasyon ve alım gücü göz önüne alındığı zaman ise bu miktar yetersiz kalmaktadır. Kiraların dahi kontrolden çıktığı son zamanlarda ay sonunu getirmekte zorlanan meslek gruplarından birisi de öğretmenlerdir.  


SEÇİM ÖNCESİ MÜJDESİ BEKLENİYOR 


Öğretmenler 14 Mayıs 2023 genel seçimlerinden önce bir müjde bekliyor. Bakan Vedat Bilgin’in dediği gibi en az öğretmen maaşının 20 bin TL olması talep ediliyor. Kamuoyuna Bakan Bilgin’in bu şekilde lanse ettiği öğretmen maaşlarının en az 20 bin TL olduğuna dair açıklamadan sonra beklentiler artmış durumda.  


Öğretmenler en az 12 bin 500 TL ödeme alırken bu şekilde bir açıklama gelmesinden sonra ise bakanlık önünde yüzlerce öğretmen toplandı. Büyük tartışmalara yol açan 20 bin TL sözlerinden sonra Ankara’da protesto yapıldı. Peki, öğretmen maaşları 20.000 TL olacak mı? 


YENİ BAŞLAYAN BİR ÖĞRETMEN 12 BİN TL KAZANIYOR 


Protestoya katılan yüzlerce vatandaş arasından bir öğretmen, “Açlık sınırında hayatını sürdüren bir öğretmenin aldığı maaş belgeli olarak ortadadır. Yeni başlayan öğretmen 12 bin TL almaktadır. Yani Bakan Bilgin’in ‘Öğretmenler 20 bin TL üzerinde maaş alıyor’ söylemi yalanlanmış olmaktadır. Bu sebeple eşit ücret kapsamında bölünmesi ve ayrıştırılmamasını istiyoruz.” ifadelerini kullandı. 


ÖĞRETMENLER 20 BİN TL ALIYOR 


Yapılan protestolara ek olarak kimi öğretmenlerden ise daha farklı yanıtlar sosyal medya üzerinden geldi. Kimi öğretmen “17 senedir çalışıyorum, maaşım 13.600 TL” derken kimisi, “22 senedir öğretmenim. Maaşım 17 bin TL, ek dersler 4.500 TL. 21.500 TL maaş alıyorum.” ifadeleriyle sosyal medyadan yanıt verdi.  

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