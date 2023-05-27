Bakan Bilgin canlı yayında açıkladı! Bölgesel asgari ücret, EYT’de stajın sayılmaması, Af konusu netleşti

Cumhurbaşkanlığı seçimi 2. turu öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’de canlı yayında vatandaşın Merak ettiği soruları cevapladı. Bakan Vedat Bilgin'in gündeminde asgari ücret zammı, eyt'de Stajın sayılmaması ve af konusu vardı. Ayrıca bakan Bilgin memur maaş zammı ve emekli maaş zammı konusunda da önemli açıklamalarda bulundu. Peki, bölgesel asgari ücret gelecek mi? bölgesel asgari ücret var mı? bakan Bilgin'den son dakika açıklamaları haberimizde..

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin katıldığı bir televizyon yayınında asgari ücret, sendikalı işçiler, EYT stajın sayılmaması ve af konularına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Bilgin konuşmasında "Amacımız memurları da bütün çalışanları da gözetmek ve enflasyon karşısında korumaktır. Sosyal politika tedbirlerini devreye soktuk. Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu temmuzda da bir düzenleme yapacağız" dedi.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, CNN Türk'te soruları cevapladı. Bilgin'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

Amacımız memurları da bütün çalışanları da gözetmek ve enflasyon karşısında korumaktır. Sosyal politika tedbirlerini devreye soktuk. Asgari ücret yılda bir defa düzeltiliyordu. Temmuzda da bir ara düzenleme yapmıştık. Bu Temmuzda da bir düzenleme yapacağız. Toplu sözleşme çerçevesinde biz hem memurlarımızla hem işçilerimizle toplu sözleşme yaptık ve bunun tarihleri var. Temmuzda bu düzenlemeyi de yapacağız. Emeklilik maaşlarında da düzenleme yaptık. En düşük emekli maaşını yükselttik. Yeni bir çalışma daha yapıyoruz.

"ASGARİ ÜCRETTEN VERGİNİN KALDIRILMASI BİR DEVRİM"

Asgari ücretten verginin kaldırılması bir devrimdir. Bu rahmetli Ecevit'in bir idealiydi ancak uygulayamadı, uygulamak bize nasip oldu. Sermayenin emek düşmanlığı yapmasına izin vermeyiz. Türkiye'nin geleneğinde bu var. Cumhuriyet döneminde bir çok imkansızlıklara rağmen Gazi Paşa emekçileri koruyana birçok düzenleme yaptı. Düzenlemeler toplumu zenginleştirir Türkiye'yi zenginleştirir. Bugün her alanda finanstan tutun dijital teknolojilere kadar emek çeşitlendi, Türk devleti bu emeğin yanında durmak istiyor. Asgari ücretti paranın alım gücünü belirleyip ona göre uygulama yapacağız. Ben yurttaşların aklında kalması için 500 Dolar civarında olacağını söylemiştim. Temmuzda da bütün bunları dikkate alarak düzenleme yapacağız…

BÖLGESEL ASGARİ ÜCRET OLUR MU?

Bölgesel asari ücreti gündeme almayı düşünmüyoruz. Bölgesel asgari ücrete gidildiği zaman ülkedeki nüfus hareketliliğini farklı yönlendirebilir. Bu konuda teşvikler var. Sanayisi az olan bölgelere sanayi kurulduğunda teşvikler yapılıyor…

SENDİKALI İŞÇİ SAYISININ AZLIĞI

AK Parti hükümeti sendikayı artırmak için e-Devlet üzerinden elektronik üyelik sistemini getirdi. İşçiler işverenin haberi olmadan da üye olabiliyor artık. Kamu çalışanlarında sendikalaşma oranı çok yüksek. İşçilerde de bunu yükseltmek lazım. Bunun için bir işyerinde eğer vergi borcu yoksa işçiler özgürce sendikaya üye olabiliyorsa biz onlara beyaz bayrak veriyoruz ve bazı öncelikler veriyoruz. Bunlarda yetersiz kalacak, yaptığımız kapsamlı bir çalışma var. Sendikalaşmanın önünü yasal olarak da açıyoruz…

EYT'DE STAJIN SAYILMAMASI

Staj bir çalışma olarak sayılmıyor, orada biz işçi işveren ilişkisi olmuyor. Çıraklıkta da durum farklı onun içinde bir çalışma yapıyoruz. Biz EYT çalışmasını ben daha bakan değilken çalışmaya başladık. Emekli olacak insanların yaş ortalamasının nereye geleceğine baktık. 50 yaş ortalaması makul bir orandı. Türkiye'nin nüfusu hala genç bir nüfus. Türkiye'de istihdam yarattığımız sürece çalışma yapabileceğimiz insanlar var..

"BUNDAN SONRA AF OLMAYACAK"

Türkiye'nin büyümeye devam etmesi lazım. Türkiye yüzde 7 büyüme yaptığı zaman istihdam oranı 1 milyondan fazla oluyor. Bundan sonra af olmayacak. Prim konusunda af olmayacağını söylemek istiyorum..