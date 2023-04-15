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Bakan Bilgin bizzat duyurdu asgari ücretliye 1000 TL ek ödeme kesinleşti! Nisan ayı asgari ücret 9500 TL oldu

Asgari ücret zammı için heyecanlı bekleyiş devam ederken yeni Müjde bakan bilginden geldi. Asgari ücret 9.500 TL oldu. 1000 TL'lik ek ödeme kesinleşti. Asgari ücretli nisan ayında 9.500 TL maaş alacak.

Bakan Bilgin bizzat duyurdu asgari ücretliye 1000 TL ek ödeme kesinleşti! Nisan ayı asgari ücret 9500 TL oldu

Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Aralık ayında yapılan asgari ücret tespit Komisyonu toplantıları sonucunda 2023 yılı yeni asgari ücret 8.500 TL olarak belirlendi. Asgari ücretle çalışanlar Temmuz ayında ek zam Beklerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da yeşil ışık yaktı. Bir yandan asgari ücrete yapılacak zam oranı merakla beklenirken bir yandan da Nisan Mayıs ve Haziran ayı için asgari ücretliye 1000 TL Ek ödeme kesinleşti. 3 ay boyunca asgari ücret 9.500 TL olarak ödenecek.

EYT yasasının çıkması ve en düşük emekli maaşının artması ile birlikte Asgari ücretli de ek zam beklentisi içine girdi. Milyonlarca asgari ücretle çalışan ara zam Beklerken seçim öncesi zam olmayacağı duyuruldu. Asgari ücrete ara zam Temmuz ayında gelecek müjdeyi de Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat verdi. Asgari ücrete yapılacak zam oranı da masada. Bir yandan asgari ücret artışı beklenirken bir yandan da ek ödemeler gündeme geliyor. Asgari ücretliye 1000 TL Ek ödeme müjdesi verildi. Bakan Bilgin bizzat duyurdu asgari ücret nisan ayında 9.500 TL olarak ödenecek.

3 AY BOYUNCA ASGARİ ÜCRETLİYE 1000 TL EK ÖDEME

Milyonlarca asgari ücretlinin yüzünü güldürecek duyuruyu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin yaptı. Geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretlilere 3 ay boyunca ısınma yardımı verilecek. Asgari ücretle çalışanlar Nisan Mayıs ve Haziran aylarında maaşlarını 9.500 TL olarak alacak. Isınma yardımı ödemesi asgari ücretlilere iş verenler tarafından sağlanacak. Kasım ayında alınan karar doğrultusunda uzun süreden beri uygulamada olan ısınma yardımı Haziran ayı sonuna kadar devam edecek. Milyonlarca asgari ücretle çalışan da bu destek ödemesi ile birlikte rahat nefes alma şansına elde edecek. Asgari ücretliye 1000 TL'lik ısınma yardımı desteği başvuru şartı aranmadan veriliyor.

ASGARİ ÜCRET 9.500 TL OLARAK ÖDENECEK

Devlet ısınma yardımı ödeyen işverenlerden 1000 TL'lik miktar için herhangi bir prim ya da vergi almıyor. Bu durumda ısınma yardımı olan 1000 TL doğrudan asgari ücrete ek olarak maaşlara yansıyor. Yani Asgari ücretli çalışanlar nisan ayı maaşlarını 9.500 TL olarak alacak. Üstelik uygulama Mayıs ve Haziran aylarında da sürecek. Yani temmuz ayında yapılacak Ara zamma kadar asgari ücret 9.500 TL olarak ödenecek. Devlet herhangi bir vergi ya da prim kesintisi yapmayacağı için işverenler bu parayı elden vermek yerine doğrudan asgari ücretle çalışanların maaş hesabına aktarabilecek.

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