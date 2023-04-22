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Bakan açıkladı! Fahiş kira artışlarına yeni karar

Bakan Murat Kurum’dan açıklama geldi. Fahiş kira artışlarına yeni kararı vatandaşlara duyurdu. İşte kira artışlarına ilişkin karar hakkında ayrıntılar haberimizde...

Bakan açıkladı! Fahiş kira artışlarına yeni karar

Artık kira artışları vatandaşların kabuslarından birisi halini aldı. Geçtiğimiz sene başlayan anormal seviyedeki kira artışlarının ardından devlet sınır koymuş ve maksimum kira artışının yüzde 25 oranında yapılabileceğini belirtmişti. Her ne kadar ev sahipleri bu karara uymak istemese de kiracıları bir miktar da olsa güvenceye alan bu kararın 1 Temmuz 2023’de sona ereceği belirtilmişti. Şimdiyse kira artışları hakkında Bakan Murat Kurum’dan açıklama geldi. İşte Bakan Kurum’un katıldığı canlı yayında yaptığı açıklamanın detayları... 


YÜZDE 25 KİRA ZAMMI SINIRI DEVAM EDECEK Mİ? 


Vatandaşların en çok merak ettiği konulardan birisi de yüzde 25 kira zammı sınırının devam edip etmeyeceği oldu. Buna dair Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum katıldığı canlı yayın programında bazı açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarda kira artış oranının maksimum yüzde 25 olarak sınırlandırılmasına ilişkin detaylar da verdi. 


Bakan Kurum, kira artışlarıyla alakalı olarak TOKİ’nin rolüne de vurgu yaptı ve şunları söyledi:  


“Deprem tehlikesini saf dışı bırakmak için vatandaşlara sosyal konut üretiyoruz. Diğer yandan da piyasa dengesini sağlamış oluyoruz. 250 bin TOKİ konutunun satışı ile ilk kez evini alacaklara kredi imkanı da vermiş oluyoruz. Bunlar talebi arttırmaya yönelik çalışmalar.”  


YÜZDE 25 SINIRI UZATILACAK 


Kira artışlarına anormal zam yapan ev sahiplerine yüzde 25 konan zam sınırı Temmuz 2023 tarihinde sonlanacaktı. Bakan Kurum ise Temmuz ayından sonra uzatılacağını ve piyasa koşullarına uygun ortalamanın yakalanarak vatandaşı devletin koruyacağını belirtti. Kiralara yapılan zammın yüzde 25 oranını geçmemesine yönelik karar ise Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından Haziran 2022’de verilmişti.  

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