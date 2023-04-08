Bağ-Kur’luya müjdeli haber! 1800 prim günü indirimi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yüz binlerce Bağ-Kur’lu esnaf, tüccar, işveren, çalışan için olan gerekli emeklilik prim gün sayısının azaltılacağı konusunda açıklamada bulundu. Tüccar ile küçük esnafın SGK’lılar ile prim gün sayısının eşitlenmesi düşünülüyor.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşmeye giden Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran ve yönetim kurulu üyeleri bazı konular üstüne ziyaret esnasında görüştüler.



9000 PRİM GÜNÜNÜN DÜŞÜRÜLMESİ



Gürsel Baran, 4A ve 4B arasındaki prim ödeme günü farklılığının düşürülerek eşitlenmesi konusuna dikkat çekti. Özellikle ATO’nun 160 bin üyesinin sürekli buna dair talepte bulunduğunu belirtti. Görüşmenin sonlanmasından sonra Baran, Çalışma Bakanı Bilgin’in olumlu olduğunu vurguladı. Emeklilik prim gün sayısında düzenleme gerçekleştirileceğine dair haberini iletti.



Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, “4A ve 4C olanlar için prim ödeme günü 7200, 4B içinse 9000. İşveren olarak vergi veriyor, iş yeri açıyor, istihdam sağlıyor, katma değer ile ekonomide etki ediyoruz. Odamızın üyeleri de prim gününün düşürülmesini istiyor.” ifadelerine yer verdi.



ŞARTLAR İSTİHDAM SAYISINA GÖRE BELİRLENECEK



Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Bilgin, iletilen taleplere olumlu karşılık vererek buna dair çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ancak tüm 4B çerçevesinde sigorta ödeyen vatandaşların aynı biçimde ele alınamayacağını, bu noktada ise istihdam sayısına bağlı koşullar belirleneceğini ifade etti.



Bakan Vedat Bilgin, Bağ-Kur’lular için prim sayısının düşürüleceğini, SGK’lı ile mümkün mertebe eşitleneceğini düşündüğünü belirtti. Düzenlemeden sonra 1800 gün fark silinerek eşitlenme sağlanmış olacaktır. Ancak son öğrenilen bilgiler çerçevesinde bu prim indiriminin işyerinde 10 ya da daha az çalışanı olanlar için düşünüleceği öğrenildi.



EMEKLİLİK SİSTEMİ NASIL?



2008 yılında memur ve işçi için prim günü 20 yıl, yani 7200 olarak, Bağ-Kur’lu içinse 25 yıl, yani 9000 gün olarak sabitlendi. Bağ-Kur’lular bu yasa ile daha fazla prim ödemesi yapıyor ve daha geç emekli olabiliyor.



SSK’lı olan bir erkek 60 yaşında ve kadın ise 58 yaşında 7200 günü tamamlarken, Bağ-Kur’lu içinse erkek 60, kadın 58 yaşında emekli olabiliyor. Ancak 9000 gün prim sayısını tamamlamadan bu mümkün olmuyor. Yani arada ödenmesi gereken bir 1800 günlük prim sayısı mevcut oluyor.