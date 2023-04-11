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Bağ-Kur’lunun emekli formülü işleme alındı!

Bağ-Kur’luların emekli formülü işleme alındı. Emekliliğini bekleyen Bağ-Kur’lular için çözüm geldi. İşte Bağ-Kur’lu için erken emeklilik detayları...

Bağ-Kur’lunun emekli formülü işleme alındı!

Bağ-Kur’lu milyonlarca vatandaş emeklilik de güncellemenin yolunu gözlüyor. SSK’lı ve Emekli Sandığı’ndan daha fazla prim günü doldurarak emekli olabilen Bağ-Kur’lulara yol açılıyor. SSK’lı vatandaşlarla eşitlenme sağlanması için gün sayılırken son gelişmeler ortaya çıkıyor. İşte detaylar haberimizde... 


Milyonlarca vatandaş EYT’nin yürürlüğe girmesiyle adeta bayram kutladı. Şimdiyse emekliler için yeni bir gündem mevcut. Erken emeklilik formülünün yürürlüğe girmesi. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, konuyla ilgili yeşil ışığı yaktı. Bağ-Kur’lu için 9000 gün prim gününe dair detaylar gelmeye başladı. 


EMEKLİLİK PRİM GÜNÜ 


Emeklilik prim günü mevcut olarak SSK’lı için 7200 gün. Tam emekli olmak için Bağ-Kur’lunun prim günü ise 9000 gün. Gelecek olan ikinci emeklilik düzenlemesiyle beraber 4A ve 4B farkı ortadan kalkacak. Bağ-Kur’lu vatandaş için 1800 gün indirime gidilmesi ile 7200 prim gününe eşitlenmesi demekse tam 5 sene erken emeklilik anlamına geliyor.  


İSTEĞE BAĞLI PRİM DAHİL Mİ? 


Bağ-Kur’lunun prim eşitleme düzenlemesinde en çok merak edilen durum isteğe bağlıyı kapsayıp kapsamayacağı. Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Bilgin, “Küçük esnaf için düzenlemeye ihtiyaç var” demişti. Bu da emeklilik prim gün sayısında kısa zamanda indirimin söz konusu olduğu anlamına geliyor.  
Düzenlemede bu bağlamda berber, bakkal, marangoz, terzi, kuaför gibi küçük esnaflar yer alacak. 10 ve altında istihdamı olan işyerleri için 9000 günden 7200 prim gününe çekilmesi her an gerçekleştirilecek.   


Diğer yandan küçük esnaf haricindeki Bağ-Kur’luların da düzenlemeye dahil edilmesi bekleniyor. Ayrıca isteğe bağlı sigorta ödeyenlerin de bu çerçeveye dahil olması durumu söz konusu. Ancak kademeli şekilde hayata geçirileceği biliniyor.  


PRİM GÜNÜ EKSİK OLANLAR 


Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle beraber çalışanları da kapsıyor olması bekleniyor. “Yasanın çıktığı tarihten sonra sigortalı olanlar” ibaresi eklenmezse mevcut Bağ-Kur’lu da faydalanabilecek. Yani hala prim gününü tamamlamaya çalışanlar da düzenlemeden yararlanarak 7200 gün ile 5 sene erken emekli olma hakkı alabilecek. 

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