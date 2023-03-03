Bağ-Kur ve SSK emeklileri başvurduğu an hesaplarında! Nakit ihtiyacınız varsa geç kalmadan başvurun!

Ekonomik anlamda sıkıntı yaşayan ve acil nakit ihtiyacı olan vatandaşlar için bazı bankalar kampanya başlattı. Kampanya kapsamında ise 55.000 TL nakit avans veriliyor. Finansal anlamda desteğe olan Bağ-Kur ya da SSK emeklileri için hazırlanan kampanyadan Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Denizbank’tan yararlanabilirsiniz. Eğer bu bankaların müşterisi değilseniz de 55 bin TL nakit desteğinden PTT aracılığı ile yararlanabilirsiniz.



Bu kampanyada verilen nakit avans desteği kredi ile sağlanmaktadır. Emekli vatandaşlar 55 bin TL nakit avans desteğinden faydalanmak için öncelikle başvuru yapmalıdır. Başvuran vatandaşlar için hızlı şekilde olumlu ya da olumsuz geri dönüt gelmektedir. Olumlu olması halinde de çok hızlı biçimde para emekli hesabınıza geçmektedir.



SSK ve Bağ-Kur emeklilerine kredi desteği



55 bin TL kredi desteğinden faydalanmak isteyen vatandaşların emekli olması şartı var. Bağ-Kur ya da SSK emeklileri için sağlanan bu özel kampanyada nakit avans sistemine başvurulur ve buradan alacağınız kredi ile ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Banka müşterisi olmayı ve emekli bir vatandaş olmayı gerektiren kampanya her banka tarafından kabul edilmiş değildir. Halkbank, Garanti Bankası, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve Denizbank’ın kabul ettiği bu kampanyadan bankaların müşterisiyseniz anında başvurarak yararlanabilirsiniz. Diğer yandan PTT’den de bu destek alınabilmektedir. Ancak başvuru yapacak olan emekli vatandaşların minimum 3 aydır emekli maaşı yatıyor olmalıdır.



Emekli kredi başvurusu



Emekli vatandaşların müşterisi oldukları banka şubesine gitmeden internet bankacılığı ya da mobil bankacılıktan kolay şekilde başvuru yapması mümkündür. Özellikle 7 gün 24 saat ve her yerden başvuru yapma şansı olduğu için internet bankacılığı ya da mobil üzerinden başvuru yapmak daha kolaydır. 5 dakikaya varmadan onay mesajı şartları sağlayan her emeklinin hesabına yatmaktadır.