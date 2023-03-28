Bağ-Kur, SSK ve EYT’li için ödemeler yatacak. 5.000 ile 15.000 TL arası ödemenizi almak için müracaat için son tarih

Yapı Kredi Bankası internet adresi üzerinden gerçekleştirilen duyuru kapsamında alınan karara göre çalışma hayatını bitirmiş ve daha konforlu koşullarda yaşamak isteyen emekli vatandaşların için bir ek ödeme kampanyası başlatıldı. Bu kampanya çerçevesinde herhangi bir ek ürün olmuyor ve yakının getiren 15.000 TL’ye kadar ödemesini hemen ATM’den çekebiliyor. Kampanya kapsamında Yapı Kredi, Bağ-Kur, SSK ve EYT’liye 5 bin TL ile 15 bin TL arasında ödeme yapıyor. Peki, 15.000 TL’ye varan yapı kredi ödemeleri detayları neler? Yapı Kredi ödemesinden kimler yararlanabiliyor? İşte tüm detayları...



Yapı Kredi Bankası’nın sunduğu şartlar doğrultusunda yapılacak olan ödemeyle ilgili söylenen miktar 5 bin TL ile 15 bin TL arasında değişiyor. Vatandaşlar Yapı Kredi Bankası’ndan üç sene süresince maaşlarını alma sözüyle adım atmış oluyor. Başvuru şartları zorlayıcı olmayan ödeme için SGK müdürlükleri veyahut e-devlet üzerinden işlemler gerçekleştirilebiliyor. Emekli Sandığı olanlar da çalıştıkları kurumun bağlı olduğu ilgili yere başvurusunu yapıyor. Ancak doğru başvuru zamanını kaçıran 5.000 - 15.000 TL arasındaki ödemesini alamayabiliyor.



Promosyon dışında 3 bin TL ödül



Yapı Kredi Bankası, hırçın rekabet ortamında müşterilerini kaybetmemek ve yenilerini ailesine katmak için “Yakınını Getir” kampanyası kapsamında ödül veriyor. Bunun içinse Yapı Kredi Bankası müşterisi olan bir vatandaş 300 TL’yi bir yakınını getirip alabiliyor. Yapı Kredi Bankası, “Yakınını Getir” kampanyası için herhangi bir sınırlama koymadığı için 10 yakınını getiren müşteri 3 bin TL ödül de alabiliyor.



Yapı Kredi promosyonu ne kadar?



Buna ek olarak Yapı Kredi Bankası promosyon miktarını EYT’liler için yineledi ve Yapı Kredi’yi tercih ederek maaşa bağlı biçimde 8 bin 500 TL’ye kadar karşılıksız ödeme alınacağını açıkladı. Bunun için müşteri hizmetleri, mobil ya da şubeden başvurular gerçekleştirilebilmektedir.



En fazla hangi banka promosyon veriyor



Diğer yandan promosyon miktarları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ederken en yüksek promosyon miktarını ise QNB Finansbank veriyor. 9.200 TL üzerine çıkacak, hatta 15 bin TL promosyon verecek bankalar olacağı da konuşulanlar arasında yer alıyor.