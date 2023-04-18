Bağ-Kur Prim İndirimi Onaylandı! 2000 Sonrası Girişlilere 3600

EYT kapsamında vatandaşlara emekliliğin sağlanmasının ardından seçim yaklaşırken ikinci adımda kısmi emeklilik ve prim indirimleri konuları yer alıyor. Emeklilik reformu yapılmasına dair iyileştirmeler bir süredir gündemde yer alıyordu. Prim ödeme noktasında sorun yaşayanlar içinse kısmi emeklilik ile yaşa dair düzenlemeler konuşuluyordu. Peki, kısmi emeklilik kapsamında kimler var? Bağ-Kur prim günü ne kadar olacak? İşte ayrıntılar haberimizde...



Özellikle EYT’yi kaçırdım diye üzülenlerin sevineceği formüller gündemde. Diğer yandan 3600 gün ile kısmi emeklilik konusu da geçerli. Yaş konusunda bir esnetme sağlanması da gündemdeyken çalışan milyonlarca vatandaş bunların sonuçlanmasını bekliyor. Peki, kısmi emeklilikte yaş iyileştirmesi olacak mı? Kimler faydalanabilecek?



EYT’DE KISMİ EMEKLİLİK



Primi yetmeyen çalışanlar için bazı seçeneklerin hayata geçirileceği öngörülüyor. Emekli yaşı gelen kadınlar için ve esnaf için prim gün sayısında esneklik gerçekleştirilmesine ilişkin adımlar atılıyor.



KISMİ EMEKLİLİK NEDİR?



Ekonomist Muhammet Bayram, kısmi emekliliğe dair bazı sorulara yanıtlar verdi. Öncelikle EYT ile birlikte kısmi emeklilik çıkması konusuna değinen Bayram, yaş sınırının kalkması beklentisi olduğunu vurgulayarak, “Hali hazırda 3600, 4500, 5400 prim günü olan kısmi emeklilik mevcut. Mevzuata göre SSK’lılar 3600 ve 4500, kademeli yaşa bağlı olarak Bağ-Kur’lu da 5400 gün ile kısmi emekli olabiliyor.” ifadelerine yer verdi.



YAŞ ŞARTI KALKMALI



Kısmi emeklilik için herkesin prim ödemesine gücünün yetmeyebileceğini belirten Bayram, “Yaş şartının bu noktada iyileştirilmesi ve kaldırılması EYT’de olduğu gibi kısmi emekliliği sağlayabilir.” dedi. Prim sayısının yetmemesi durumuna ise “Yaş ile ilgili bir değişiklik olmasa bile prim sayısının yetmemesi durumunda devletimiz borçlanma imkanıyla vatandaşların primlerini tamamlamasına yardım olabilir.” eklemesinde bulundu.



CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadınlar için emeklilikte yaşın iyileştirilebileceğini belirtmişti. Ev hanımı olan kadınlar içinse erken emeklilik Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gündemindeydi. Hem primin 3’de 1’i devletten karşılanacak hem de daha kısa sürede emeklilik ev hanımları için sağlanacak. Çocuğu olan kadınlara hem borçlanma hem de erken emeklilik sağlanacak.



BAĞ-KUR VE SSK EŞİTLEMESİ



9000 gün primi olan Bağ-Kur’lunun ise primi SSK’lılarda olduğu gibi 7200’e eşitlenecek. Bakan Vedat Bilgin, bununla ilgili çalışmaların kademeli olarak yürütüleceğini söylemişti.