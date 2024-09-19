Az Primle Yaş Şartsız Erken Emeklilik Onaylandı: 1800 Gün Yeterli

Yaş şartı aranmadan, 1800 gün prim ödeyerek erken emeklilik imkanı iki farklı şekilde vatandaşlara sunuluyor.

Engelli ve Malulen Emeklilikte Yeni İmkanlar

SGK mevzuatına göre, erken emeklilik fırsatları engelli ve malulen emeklilik kapsamında değerlendiriliyor. Bu iki emeklilik türü, çalışanların iş gücünü kaybetmeleri durumunda yaş şartı olmaksızın emekli olmalarını sağlıyor.

Engelli vatandaşlar için özel olarak sunulan bu emeklilik türünde, yüzde 40 ve üzeri engelli raporu bulunanlar, SSK, Bağ-Kur veya memur statüsünde çalışıyor olmaları şartıyla vergi indirimi avantajından faydalanarak emekli olabiliyorlar. Engelli emekliliğinde, prim gün sayısı 3600 ile 4400 arasında değişirken, sigortalılık süresi de 15 ila 20 yıl arasında olabiliyor. Bu şartlar, çalışanın işe giriş tarihine bağlı olarak farklılık gösterebiliyor.

Malulen emeklilik ise iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle çalışma gücünü yüzde 60 ve üzerinde kaybeden sigortalıları kapsıyor. En az 1800 gün prim ödemiş olanlar, tam teşekküllü bir hastaneden alınan sağlık raporu ile malulen emeklilik başvurusu yapabiliyorlar. Malulen emeklilik kapsamında kabul edilen hastalıklar arasında kanser, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörü, organ nakli gibi ciddi sağlık sorunları bulunuyor.

Yeni Düzenlemeler ve Torba Yasa ile Genişleyen Fırsatlar

Yaklaşan torba yasa ile erken emeklilik kapsamında yeni düzenlemelerin hayata geçmesi bekleniyor. Özellikle Bağ-Kurlular için 7200 prim indirimi ve ev hanımlarına prim desteği gibi yenilikler, milyonlarca kişinin emeklilik kapısını aralayabilir. Bu düzenlemeler, Ekim ayında TBMM’de görüşülecek ve kabul edilmesi halinde, mevcut erken emeklilik imkanları genişleyecek.

Bağ-Kur kapsamında çalışanlar için planlanan prim indirimi, emeklilik sürecini hızlandırmayı ve prim yükünü hafifletmeyi hedefliyor. Bu sayede, daha az prim ödeyerek erken emeklilik fırsatlarından yararlanmak mümkün olacak.

Ev hanımlarına yönelik prim desteği de önemli bir yer tutuyor. Bu destekle, ev hanımları da belirli şartlar altında erken emeklilik imkanı elde edebilecekler. Prim desteği alabilmek için belirli bir süre boyunca ev hanımı olarak kalmak ve bu süre zarfında prim ödeme yükümlülüğünü yerine getirmek gerekiyor.

Erken Emeklilik Başvurusu Yapabilecekler Kimler?

Erken emeklilik başvurusu yapabilmek için gerekli şartlar, emeklilik türüne göre değişiklik gösteriyor. Engelli emekliliği için engellilik oranının belirli bir seviyede olması ve prim gün sayısının tamamlanması gerekmekte. Malulen emeklilik için ise iş gücünün önemli ölçüde kaybedilmiş olması ve gerekli sağlık raporlarının alınması şart koşuluyor.

Yeni düzenlemelerle birlikte, erken emeklilik için az primle başvuru yapabilecek kişi sayısının artması bekleniyor. Bu fırsatlar, çalışma hayatı boyunca karşılaşılabilecek olumsuz durumlar sonucu emeklilik hakkı elde etmek isteyen vatandaşlar için büyük bir kolaylık sağlayacak.