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Az önce geldi! Emekliye 25 bin TL ödeme; Emeklinin cepler dolar

📢 Emekli maaşınızı taşıyarak yüksek promosyonlar ve özel fırsatlardan yararlanabilirsiniz!

Az önce geldi! Emekliye 25 bin TL ödeme; Emeklinin cepler dolar

SSK, Bağ-Kur veya Emekli Sandığı fark etmeksizin maaşınızı farklı bankalara taşıyarak 25.000 TL’ye varan nakit promosyonlardan faydalanabilirsiniz. Üstelik bazı bankalar, yeni emekliler ve EYT kapsamında emekli olan bireyler için ek avantajlar sunuyor. İşte bankaların güncel kampanyaları!

🏦 Banka Banka Güncel Promosyonlar ve Avantajlar

📌 ING – 25.000 TL’ye Varan Promosyon!

✅ Maaşını ING’ye taşıyan emekliler 25.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanıyor.

✅ En yüksek faiz oranı: %47,00

✅ Günlük faiz uygulaması mevcut.

❌ EFT/Havale: Ücretli

📌 Akbank – 17.500 TL’ye Varan Ödül + 55.000 TL Faizsiz Kredi!

✅ Emekli maaşını Akbank’a taşıyanlara 17.500 TL’ye varan nakit promosyon.

✅ Mobil uygulamadan Akbank’lı olanlara %0 faizli 55.000 TL’ye varan kredi fırsatı.

✅ En yüksek faiz oranı: %44,50

✅ Günlük faiz uygulanıyor.

❌ EFT/Havale: Ücretli

Az önce geldi! Emekliye 25 bin TL ödeme; Emeklinin cepler dolar222

📌 İş Bankası – 12.000 TL Promosyon + 1.500 TL MaxiPuan!

✅ Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyanlara 12.000 TL’ye varan nakit promosyon.

✅ Yakınını İş Bankası’na davet edenlere 1.500 TL’ye varan MaxiPuan!

✅ Nakit çekim (Diğer banka ATM’si): Ayda 2 ücretsiz işlem hakkı.

✅ Günlük faiz uygulanıyor.
❌ Kredi kartı aidatı var.

📌 Yapı Kredi – 20.000 TL’ye Varan Promosyon!

✅ Emekli maaşını Yapı Kredi’ye taşıyanlara 20.000 TL’ye varan nakit promosyon.

✅ En yüksek faiz oranı: %43,75

✅ Günlük faiz uygulanıyor.

✅ EFT/Havale: Ücretsiz & Ücretli seçenekler mevcut.

📌 Albaraka Türk – 20.000 TL’ye Varan Promosyon!

✅ Emeklilere özel 20.000 TL’ye varan promosyon!

✅ EFT/Havale: Ücretsiz.

✅ Konut finansmanı faiz oranı: %2,75

✅ Aidatsız kredi kartı imkanı.

📌 Denizbank – 20.000 TL’ye Varan Promosyon!

✅ Emekli maaşını Denizbank’a taşıyanlara 20.000 TL’ye varan nakit promosyon!

✅ En yüksek faiz oranı: %44,50

✅ Günlük faiz uygulanıyor.

✅ EFT/Havale: Ücretsiz.

Az önce geldi! Emekliye 25 bin TL ödeme; Emeklinin cepler dolar222

💰 Banka Değiştirirken Nelere Dikkat Etmelisiniz?

✔️ Promosyon Tutarı: Bankaların sunduğu promosyon miktarlarını karşılaştırın.
✔️ Ek Avantajlar: %0 faizli kredi, MaxiPuan, ücretsiz EFT gibi avantajları inceleyin.
✔️ Faiz Oranları: Paranızı değerlendirmek için bankaların sunduğu faiz oranlarına göz atın.
✔️ Hizmet Ücretleri: EFT, havale, ATM kullanımı gibi işlemlerin ücretlendirmesine dikkat edin.
✔️ Sözleşme Süresi: Taahhüt süresini ve cayma şartlarını kontrol edin.

Kaynak: gazeteoku.com

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