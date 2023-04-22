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Az önce açıklama geldi! 4A 4B 4C'li ETP'li staj mağdurları dikkat: Erken emeklilik geliyor

EYT ile emekli olamayan ve kademeli emekliliğe takılan kişiler için müjde geldi. 4A 4B 4C’li, staj mağdurları, emeklilikte prime takılanlar herkese ilgilendiriyor. Yeni düzenleme ile erken emeklilik Mümkün olacak.

Az önce açıklama geldi! 4A 4B 4C'li ETP'li staj mağdurları dikkat: Erken emeklilik geliyor

5000 gün prim ve yaş şartının kaldırılmasıyla emekli olan EYT'liler Nisan ayında zamlı maaşlarını aldı. Prime takılan milyonlarca kişi ise emekli olmak için seslerini duyurmaya çalışıyor. 5000 gün prim şartının eşitlenmesini bekleyen çok sayıda esnaf ve sanatkar için TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken'den EYT çağrısı geldi.

PRİM MAĞDURLARI İÇİN İLK ÇAĞRI

EYT'nin yasallaşmasına rağmen prime takılan çok sayıda kişi taleplerinin karşılanmasını bekliyor. Doğum ve askerlik borçlanmasına rağmen emekli olmayanla için KESK Başkanı Palandöken'den ilk çağrı geldi. EYT düzenlemesi için çağrıda bulunan Palandöken, esnaf ve sanatkarların taleplerinin karşılanması ve staj mağdurlarının önünün açılmasını istedi.

EYT YASASINA ALINMALI ÇAĞRISI

Palandöken, yayınladığı yazılı açıklamada çalışan esnaf ve sanatkarlar, tarım çalışanları, staj mağdurlarının EYT düzenlemesi kapsamına alınması çağrısında bulundu. Palandöken, müjdeli haber beklediklerini belirterek, EYT'lilerle eşitlenmesi gerektiğini vurguladı

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