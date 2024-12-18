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Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın!

Emeklilerin maaşlarında hesaplama hataları olduğuna dair iddialar son dönemde daha sık dile getiriliyor. Özellikle EYT kapsamında emekli olan vatandaşlar bu sorunun daha yaygın olduğunu belirtiyor.

Az emekli maaşı alanlar dikkat! SGK'dan toplu paranızı alın!

Bu konuda açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram, maaş hesaplamalarında hata olasılığının bulunduğunu ve bu durumla karşılaşan emeklilerin hangi adımları atabileceğini anlattı.

Maaş Hesaplamalarında Hata Olası

Muhammet Bayram, çok nadir de olsa emekli maaşı hesaplamalarında yanlış yapılmış olabileceğini belirtti. EYT kapsamında yoğun başvuruların olduğu bir dönemde SGK personellerinin üzerindeki iş yükünün artmasının bu hatalara zemin hazırlamış olabileceğini ifade etti. Bayram, şu ifadeleri kullandı:

“Emekli maaşlarının hesaplanmasında, özellikle EYT’den emekli olanlarda, hata yapılma ihtimali mevcut. SGK personelleri, yoğun başvuru nedeniyle zaman baskısı altında çalıştı ve bazı insani hatalar meydana gelmiş olabilir. Ancak bu hatalar, gerekli adımlar atıldığında düzeltilebilir.”

Maaşı Eksik Bağlanan Emekliler Ne Yapmalı?

Eğer bir emekli, maaşının eksik hesaplandığını düşünüyorsa bu durumu telafi etmenin yolları bulunuyor. Bayram, bu konuda şu önerilerde bulundu:

SGK’ya Dilekçe ile Başvuru Yapın: Emekli maaşının eksik hesaplandığı düşünülüyorsa, Sosyal Güvenlik Kurumu’na yazılı bir dilekçe ile başvurulmalıdır. Bu dilekçe, SGK’nın il ve ilçe müdürlüklerine teslim edilebilir.

Yeniden Hesaplama Yapılır: SGK, başvuru sonrasında emeklinin maaşını yeniden hesaplar. Bir hata söz konusuysa maaş düzenlenir.

Eksik Ödemeler Geriye Dönük İade Edilir: Hatalı hesaplama nedeniyle eksik yapılan ödemeler toplu şekilde emekliye ödenir.
Bayram, bu adımları izleyen emeklilerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını ve sorunun çözüleceğini vurguladı.

Emeklilere Önemli Uyarılar

Emekli maaşı hesaplamalarında yanlış anlama kaynaklı şikayetlerin de bulunduğuna dikkat çeken Muhammet Bayram, vatandaşlara şu uyarılarda bulundu:

“Bazı emekliler, maaşlarını çevresindeki diğer emeklilerle karşılaştırıp kendilerine düşük maaş bağlandığını iddia edebiliyor. Ancak bu doğru bir yaklaşım değil. Emekli maaşları çok farklı değişkenlere bağlı olarak hesaplanıyor. Örneğin, 1999 öncesi sigorta prim ödemesi fazla olan bir emekli, 1999 sonrası çalışmaları fazla olan bir emekliden daha yüksek maaş alabilir. Sigorta primlerinin ödendiği tarih, büyüreme oranları ve enflasyon gibi pek çok faktör maaşı etkiler.”

Bayram, SGK’nın gereksiz yere meşgul edilmemesi için emeklilerin maaş hesaplamaları hakkında bilinçli olmaları gerektiğini söyledi.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Uzmanı Muhammet Bayram

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